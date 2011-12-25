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۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

در سیستان و بلوچستان/

برگزیدگان جامعه کارگری برای حضور در دومین جشنواره ملی امتنان معرفی شدند

برگزیدگان جامعه کارگری برای حضور در دومین جشنواره ملی امتنان معرفی شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: سه گروه کار نمونه، دو واحد کار نمونه و یک کارگر نمونه در استان برای حضور در دومین جشنواره ملی امتنان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب کنگان ظهر یکشنبه اظهار داشت: در اجرای نظام نامه انتخاب و معرفی مفاخر ملی جامعه کار و تولید در سال 90 تعداد سه گروه کار نمونه و دو واحد کار نمونه و یک کارگر نمونه در سیستان و بلوچستان برای حضور در دومین جشنواره ملی امتنان انتخاب شدند.

وی گفت: بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، مدارک و مستندات ارائه شده به کمیته فنی توسط نمایندگان دستگاه های اجرائی استان مورد بررسی قرار گرفت که پس از آن توسط شورای سیاستگذاری براساس امتیازات کسب شده، افراد و گروه ها معرفی شدند.

وی افزود: این گروه ها به ترتیب عبارتند از، گروه کار شاغل در کارخانه آرد کنگان، گروه کار شاغل در تعاونی دانش بنیاد و گروه کار شاغل در شرکت آراء الکترنیک و در انتخاب واحد کار نمونه نیز شرکت ساحل صید کنارک و شرکت مینو شرق معرفی شدند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت: علی ناصری نیز بعنوان کارگر نمونه استانی از میان 726 نفر کارگر ثبت نام شده توسط کمیته فنی استان انتخاب شد.

وی گفت: این افراد جهت رقابت در عرصه ملی به دبیرخانه جشنواره امتنان معرفی شده اند و علاوه بر آن از منتخبین استانی در این جشنواره در دهه مبارک فجر نیز تقدیر بعمل خواهد آمد.

کد مطلب 1493252

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