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۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

خوشفر:

عرضه خدمات فرهنگی در جامعه ضعیف است

عرضه خدمات فرهنگی در جامعه ضعیف است

گرگان - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه گفت: تقاضای فرهنگی از سوی جامعه بسیار بالا، اما عرضه خدمات فرهنگی بسیار ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوشفر عصر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب گلستان، یکی از ویژگی های مهم استان گلستان را تنوع فرهنگی بالای آن اعلام کرد و افزود: گلستان در عین اتحاد اقوام مختف قومی و دارای فرهنگی به نام فرهنگ گلستان  بوده که همه اقوام بدان وفادار بوده و احترام می گذارند.

این استاد دانشگاه، وضعیت فرهنگی استان گلستان را نسبت به استان های همجوار مطلوب دانست.
 
خوشفر گفت: در نمایشگاه امسال چون سالهای گذشته ضعف حضور ناشران مشاهده نمی شود و آنچه این نمایشگاه را با سال های گذشته متفاوت کرده، ازدحام و تراکم جمعیت است.
 
نمایشگاه یک هفته ای کتاب گلستان امشب به کار خود پایان می دهد.
کد مطلب 1493257

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