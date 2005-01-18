ايران در رعايت حقوق بشر شاخص ترين كشور منطقه است //مدتي است برخلاف روحيه استقامت ايراني شيوه عمل انفعالي را آموخته ايم //عقب نشيني و تعليق احكام در برابر فشار غرب غير قانوني است

الهام امين زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به عدم اجماع در كشور بر سر مسائل حقوق بشري بر خلاف آنچه در خصوص پرونده هسته اي وجود داشت ، هدف اصلي طرح مباحث حقوق بشري در آستانه انتخابات را دامن زدن به اختلاف نظر ها در اين زمينه و ايجاد ياس در جامعه دانست .



وي افزود : ايران در زمينه رعايت حقوق بشر شاخص ترين كشور منطقه است و در بسياري از موازين حقوق بشر درجهان پيشتاز است .



اين استاد دانشگاه دررشته حقوق با اشاره به برخورد گزينشي نسبت به رعايت حقوق بشر در كشو رهاي مختلف گفت : در بسياري از كشور ها حكومتها از ايجاد محدوديت براي حقوق انسانها ابايي ندارند اما نه تنها غرب هيچ گونه واكنشي نشان نمي دهد بلكه حتي هيچ اخطار رسانه اي نيز دراين زمينه نمي شنويم .



وي تاثير گذاري بر افكار عمومي جهان را ديگر هدف تبليغ عليه وضعيت حقوق بشر در ايران خواند وگفت : غرب با بدبين ساختن جهان نسبت به وضعيت حقوق بشر درايران اهداف سياسي و فرهنگي زيادي را مي تواند در مجامع بين المللي عليه كشورمان دنبال كند .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ممنوعيت حجاب در برخي كشورهاي اروپايي را نشانه بارز نقض حقوق بشر خواند و گفت : ممنوعيت حجاب صرفا محدوديت پوشش نيست بلكه محدوديت حضور اجتماعي ، كار و تحصيل براي بخشي از مردم يك كشور است و اين در حالي است كه حجاب بخشي از روح و عقيده افراد و تفكيك ناپذير است .



وي ياد آور شد امروز در فرانسه در قرن 21 قانون اساسي مصوب در قرن 18 و آزادي هاي مصرح در ان را زير پا مي گذاراند .



دكترامين زاده دربخش ديگر از سخنانش با انتقاد از انفعال سياست خارجي ايران ، گفت : سياست خارجي ايران در بعد بين المللي بسيار ضعيف است و متاسفانه ما مدتي است كه شيوه عمل انفعالي را آموخته ايم در حالي كه شيوه عمل در تاريخ ايران استقامت و پايداري بر خواسته ها و اصول است .



وي با اشاره به اعلام تعليق برخي احكام از جمله حكم سنگسار در ايران گفت : عقب نشيني و تعليق در اجراي حكم حتي صدور حكم را تا چه زمان مي خواهيم ادامه دهيم ، اگر قرار است حكمي ازنظر قانوني اصلاح شود بايد انجام شود اما نبايد به صورت غير قانوني و صرفا در برابر فشار غرب صورت گيرد .



وي با اشاره به اصلاح قانون ديه و برابري ديه مسلمانان و مسيحيان گفت : اين تغيير در قانون چه از نظر فقهي و چه برد داخلي و خارجي اصلاح خوبي بود و اساسا روح اجتهاد در شيعه نيز براي اصلاح درقوانين است اما قرار نيست بر اصولمان تحت فشار غرب خط قرمز بكشيم ، هيچ كشوري چنين نمي كند و از نظر ايراني ها اين كار بسيار مذموم است .



وي باز شدن پرونده حقوق بشر ايران را در بعد حقوق زنان و كودكان در پي آرامش درپرونده هسته اي قابل پيش بيني خواند و افزود : ايران اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين 1996 را كه شامل حقوق اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي است را امضا كرده و به آن پايبند است ، حدود 98 درصد اين قراردادها با قانون اساسي ما هماهنگي دارد و يكي دودرصد ان را هم شرع ما پاسخگوست .



وي تاكيد كرد : بايد در سياست خارجي جرات و جسارت بيشتري داشته باشيم .