مناظرات آدورنو با آلبان برگ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مکاتبات و مناظرات تئودور آدورنو با استاد خود آلبان برگ است. این مکاتبات و مناظرات متعلق به سالهای 1925 تا 1935 هستند. در این مکاتبات و مناظرات دیدگاههای آدورنو درباه موسیقی قابل رد گیری هستند.

وقتی آدورنو 25 ساله بود به وین سفر کرد تا به مطالعه موسیقی بپردازد، او نزد آلبان برگ می رود و او استاد وی در موسیقی بود، مکاتبات آدورنو با برگ شهرت جهانی به خود گرفت و مورد توجه زیادی واقع شد.

آدورنو یکی از مهمترین فیلسوفان آلمانی زبان قرن بیستم است، از نظر آدورنو موسیقی یک زبان است، از دید او موسیقی به عنوان زبان توانایی آن را دارد که از اصواتی که بنا بر قواعد و قوانین کاملا مشخص پدید می‌آیند، معناهایی بیافریند.

با این تفاوت که این معانی با مفاهیم زبانی قابل فهم نبوده و به شکل دیگری قابل درک هستند و با کلام بیان ناپذیرند. این معناها زمانی قابل فهم می‌شوند که جنبه اجتماعی آنها مشخص شود. یعنی بتوان آنها را با تاریخ و اجتماعی که در آنها تدوین شده‌اند،‌ مرتبط کرد.

این کتاب با عنوان "مکاتبات: 1925 تا 1935" از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.