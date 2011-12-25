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۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

سه ایستگاه هواشناسی در سمنان آماده بهره برداری است

سه ایستگاه هواشناسی در سمنان آماده بهره برداری است

شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان سمنان از بهره برداری سه ایستگاه سینوپتیک طی آینده ای نزدیک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد حسینی یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در محل اداره هواشناسی شاهرود، افزود: این سه ایستگاه در ایوانکی، سوداغلن و میامی  در دست اقدام است و دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین شش ایستگاه سینوپتیک  در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار،  دامغان و بیارجمند فعال هستند.

حسینی گفت: در حال حاضر تعداد 10 ایستگاه اقلیم شناسی، 59 ایستگاه باران سنجی و پنج ایستگاه تمام خودکار هشدار سیل نیز کار اندازه گیری و ثبت پارامترهای هواشناسی را برعهده دارد.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان تصریح کرد:  این استان جزء پنج استان بزرگ کشور در حوزه ایستگاه های هواشناسی است و سال گذشته نیز اولین هواشناسی جاده ای کشور را راه اندازی کرده است.

وی افزود: دومین  ایستگاه هواشناسی جاده ای استان سمنان نیز تا پایان سال جاری  در  مسیر شاهرود آزاد شهر راه اندازی می شود.

حسینی گفت: در صورت تامین اعتبار، آمادگی راه اندازی ایستگاه هواشناسی کشاورزی در استان سمنان را نیز داریم.

حسینی اظهار داشت: در سفر هیات دولت به استان سمنان، اولین موزه هواشناسی  کشور در  شاهرود به تصویب رسید که  کارهای اجرایی آن صورت گرفته و دهه فجر کلنگ زنی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان در بخش دیگری میزان باراندگی سال زراعی 89-90 استان را  56 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان بارندگی در  سال زراعی88-89، سیزده و چهار دهم میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه استان سمنان در دوره سه ساله سال زراعی، 88، 89 و 90 داری 131 و دو دهم میلیمتر بارندگی بوده عنوان کرد: در این مدت شاهرود با 158 و پنج دهم میلیمتر و دامغان با 108 و یک دهم میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1493278

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