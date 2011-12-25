سه ایستگاه هواشناسی در سمنان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد حسینی یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در محل اداره هواشناسی شاهرود، افزود: این سه ایستگاه در ایوانکی، سوداغلن و میامی در دست اقدام است و دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین شش ایستگاه سینوپتیک در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و بیارجمند فعال هستند.

حسینی گفت: در حال حاضر تعداد 10 ایستگاه اقلیم شناسی، 59 ایستگاه باران سنجی و پنج ایستگاه تمام خودکار هشدار سیل نیز کار اندازه گیری و ثبت پارامترهای هواشناسی را برعهده دارد.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان تصریح کرد: این استان جزء پنج استان بزرگ کشور در حوزه ایستگاه های هواشناسی است و سال گذشته نیز اولین هواشناسی جاده ای کشور را راه اندازی کرده است.

وی افزود: دومین ایستگاه هواشناسی جاده ای استان سمنان نیز تا پایان سال جاری در مسیر شاهرود آزاد شهر راه اندازی می شود.

حسینی گفت: در صورت تامین اعتبار، آمادگی راه اندازی ایستگاه هواشناسی کشاورزی در استان سمنان را نیز داریم.

حسینی اظهار داشت: در سفر هیات دولت به استان سمنان، اولین موزه هواشناسی کشور در شاهرود به تصویب رسید که کارهای اجرایی آن صورت گرفته و دهه فجر کلنگ زنی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان در بخش دیگری میزان باراندگی سال زراعی 89-90 استان را 56 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان بارندگی در سال زراعی88-89، سیزده و چهار دهم میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه استان سمنان در دوره سه ساله سال زراعی، 88، 89 و 90 داری 131 و دو دهم میلیمتر بارندگی بوده عنوان کرد: در این مدت شاهرود با 158 و پنج دهم میلیمتر و دامغان با 108 و یک دهم میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده اند.