واکنش کرزای به حمله انتحاری ولایت تخار/ تلفات به 19 نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حمله انتحاری به یک مراسم تشییع جنازه در شمال افغانستان تا کنون 59 کشته و زخمی داشته است.

به گفته سخنگوی والی تخار، این حمله در ساعات بامداد امروز پس از آنکه شرکت کنندگان در این مراسم در حال ترک محل سوگواری بودند، رخ داده است. در همین حال "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور با محکوم کردن این حمله تروریستی آن را اقدام غیرانسانی دشمنان ملت افغانستان دانست.

بر این اساس در میان قربانیان این حمله یک عضو پارلمان افغانستان نیز دیده می شود. نماینده کشته شده "عبدالمطلب" نماینده مردم تخار بوده است. فرماندار ولایت تخار گفت که وی نیز به مراسم تشییع جنازه دعوت بوده، اما در آن شرکت نکرده است.

عبدالمطلب از اعضای مجاهدین سابق و زمانی هم رئیس پلیس ولایت قندوز بوده است. به غیر از این نماینده، کشته شده های دیگر از غیرنظامیان و از شهروندان عادی بوده اند.

این در حالی است که ولایت تخار واقع در 250 کیلومتری شمال کابل از جمله مناطق آرام افغانستان به شمار می رود. گفتنی است تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.