۳۱۴ پروانه بهره برداری صنعتی در استان قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جمشیدیها در این خصوص گفت: با صدور ۳۱۴ فقره پروانه بهره برداری در استان، حجم سرمایه گذاری انجام شده در این بخش به بیش از هشت میلیارد و 288 میلیون ریال رسیده و زمینه اشتغال هفت هزار و 363 نفر در منطقه فراهم شده است.

جمشیدیها افزود: تعداد مجوزهای صنعتی صادره در گروه صنایع کانی غیر فلزی، ساخت محصولات سیمانی، محصولات غذایی، محصولات آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک و ماشین آلات و تجهیزات، صنایع فلزی، ساخت فلزات اساسی، منسوجات و صنایع وسایل نقلیه موتوری قرار دارند.



وی با اشاره به وضعیت صدور جوازهای تأسیس اضافه کرد: در سال ۸۹ تعداد ۵۳۶ فقره جواز تأسیس با سرمایه گذاری باتلغ بر 200 میلیارد و 30 میلیون ریال صادر شد که در صورت بهره برداری از این تعداد مجوز تأسیس برای دو هزار و 840 نفر شغل جدید ایجاد می شود.

این مسئول در خصوص وضعیت صدور مجوزهای معدنی هم اظهارداشت: در زمان یاد شده تعداد ۱۶ فقره پروانه بهره برداری معادن،۳۸فقره پروانه اکتشاف، ۲۴ فقره گواهی کشف صادر و تعداد۳۸۲ مورد تقاضای صدور پروانه اکتشاف جدید وصول شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، در خصوص میزان استخراج مواد معدنی از معادن استان گفت: سال گذشته میزان دو میلیون۳۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی از معادن فعال این استان استخراج شد که این مقدار مواد معدنی بیشتر شامل ماده معدنی سلیس، خاک صنعتی، آهک، سنگ لاشه، مس، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی بوده است.



وی یادآورشد: از محل استخراج این معادن بهره برداری شده در استان ضمن ایجاد اشتغال برای تعداد ۱۰۷ نفر، این سازمان هفت میلیارد و 980 میلیون ریال حقوق دولتی از بخش معادن دریافت کرده است.

جمشیدیها از فعالیت ۱۴۵ معدن فعال در استان خبر داد و اظهارداشت: عمده تولیدات مواد استخراج شده در داخل استان فرآوری شده و به استانهای دیگر ارسال می شود.

وی همچنین افزود: به دلیل استقرار کارخانجات بزرگ تولید شیشه از جمله شیشه قزوین، شیشه آبگینه، فلوت فارسجین، فلوت لیا و کارخانجات تولید کاشی و سرامیک آپادانا سرام، سرامیک برلیان، کاشی الوند، کاشی پارس، سرامیک البرز و چینی مینا،‌ این استان از بزرگترین مصرف کنندگان مواد معدنی سیلیس و خاک صنعتی در کشور محسوب می شود.

این مسئول تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از لحاظ مواد معدنی دارای شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری است.







