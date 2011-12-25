8 طرح امکان سنجی صنعتی در فارس تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی گفت: این طرحها پس از اعلام فراخوان اولیه از بین طرحهای محققان، صاحبنظران، اساتید دانشگاه و فعالان عرصه صنعت انتخاب شده است.

وی افزود: این طرحها مبتنی بر ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان فارس و بر مبنای طرحهای صنایع نوین است و اجرای آن دارای توجیه اقتصادی تشخیص داده است.

قائم مقام مدیر عامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: در این مرحله مشاوران حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و انتخاب طرحهای موجود، برنامه های توجیهی و فنی خود را به منظور اجرایی کردن این طرحها ارائه دهند.

هاشمی اظهار داشت: با ارائه طرحهای توجیهی توسط مشاوران، این طرحها برای ارائه به سرمایه گذاران به منظور تولید صنعتی آماده خواهند شد.

وی بیان کرد: به شرکتهای مشاوره ای برای ارائه طرحهای مشاوره ای و توجیهی هزینه تهیه طرح پرداخت می شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با بیان اینکه هشت طرح موجود از بین بیش از 100 طرح انتخاب شده، گفت: این طرحها شامل تولید مقوای دوبلکس از باگاس، تولید ورق هسته ای سیلیس دار، تولید فیلم ضد خوردگی تولید چوب مصنوعی، تولید لوازم یک بار مصرف دندان پزشکی، تولید کالسکه و صندلی خودرو کودک، تولید پودر میکرونیزه از ضایعات حاصل از برش، سنگ و تولید ریشه شیرین بیان با روش اقتصادی است.

هاشمی افزود: این طرحها پس از ارائه طرح توجیهی توسط مشاوران به سازمان صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی ایران ارسال و سپس از طریق پایگاه اینترنتی سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی فارس به سرمایه گذاران معرفی می شود.

وی تصریح کرد: مشاوران حقیقی می توانند حداکثر تا هشتم دی ماه با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی فارس نسبت به دریافت طرحها اقدام کنند.