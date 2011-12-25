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۴ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۱۵

"علی آبادکتول" قهرمان مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین شد

"علی آبادکتول" قهرمان مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: تیم دانشگاه آزاد علی آبادکتول قهرمان مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم علی آبادکتول به عنوان نماینده منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور در این رقابتها که در تهران برگزار شد، شرکت کرده است.

در این مسابقات 12 تیم داخلی و خارجی و بیش از 400 ورزشکار در رشته گوجوکای به رقابت پرداختند.

نماینده گلستان در این رقابتها موفق شد با کسب یک طلا، یک نقره و سه برنز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

سامان حیدری، محمد مهدی شکری، امیر حسین شجاعی و غلامرضا حیدری موفق به کسب این مدالها شدند.

تیم کره جنوبی نیز در این مسابقات نایب قهرمان شد.

مسابقات کاپ بین المللی ایران زمین در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید برگزار شد.

کد مطلب 1493285

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