اولویت تحول محتوایی در نظام آموزشی کشور

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع نشان می دهد که با انجام کار کیفی طبیعتاً باید تغییرات ساختاری و شکلی هم انجام شود در عین حال تغییرات کیفی و محتوایی در یک مدت مشخص 5 ساله امکانپذیر نیست بنابراین تغییر محتوایی بر تغییر ساختاری و شکلی مقدم است.

وی گفت: من با کلیات سند تحول بنیادین در آموزش و با فکر و ایده آن موافقم چرا که نظام آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش از نظر آموزشی به بن بست رسیده و باید شیوه آموزشی خود را تغییر می داد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در این زمینه اگر بخواهیم شیوه پرورشی را تقویت کنیم باید در تحصیلات پایه تغییرات اساسی ایجاد کنیم که این تغییرات باید هم ساختاری و هم عملیاتی باشد. در این زمینه منابع جدید هم نیاز است که باید تمهیدات آن فراهم شود، همچنین اقدامات جدیدی را مطالبه می کند.

وی یادآور شد: باید منتظر نتایج این تحولات باشیم و در جهت تقویت آن تلاش کنیم اما در عین حال باید اشکالات آن را نیز شناسایی کرده و مسئولان اجرایی را در این راه حمایت کنیم.

محجوب خاطرنشان کرد: امیدواریم در بخش محتوایی و عملیاتی که در این سند تنظیم می شود موضوع پرورش را هم که در سیستمهای آموزشی رکن اصلی را دارد، تقویت شود.