  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۰

قوچان نژاد:

تیم والیبال "میزان" خراسان به شرایط تیمی خوبی در لیگ برتر رسیده است

تیم والیبال "میزان" خراسان به شرایط تیمی خوبی در لیگ برتر رسیده است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال میزان خراسان گفت: با حمایت هواداران و رسانه ها تیم والیبال میزان خراسان روز به روز به هماهنگی و شرایط تیمی بهتری در لیگ برتر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار قوچان نژاد یکشنبه شب پس از برد سه بر یک تیمش مقابل باریج اسانس کاشان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازی سنگینی بود و البته با توجه به اینکه حریف ما توانسته بود هفته گذشته تیم قدرتمند کاله را شکست دهد انتظار مصافی سخت تر از این را داشتیم.

 
وی تصریح کرد: با کسب این برد توانستیم سومین برد پیاپی در رقابتها را بدست آوریم و جایگاه بهتری را در جدول مسابقات بدست بیاوریم.
 
قوچان نژاد با اشاره به حمایت هواداران و رسانه ها از تیمش گفت: من این برد باید را به هواداران و رسانه های خراسان تقدیم کنم زیرا آنها در این مدت صبر کردند تا بتوانیم شرایط تیم را بهبود بدهیم و واقعا مدیون شان هستیم.
 
وی تأکید کرد: اگر رسانه ها و هواداران نباشند ما هیچی نیستیم و با حضورشان انرژی بسیار زیادی به تیم تزریق می شود و امیدواریم بازهم صبور باشند تا به مرور بتوانیم وضعیت هماهنگی و شرایط تیمی بازیکنان را بهتر کنیم و نتایج بهتری در مسابقات لیگ برتر بدست بیاوریم.
 
کد مطلب 1493302

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها