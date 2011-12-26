تیم والیبال "میزان" خراسان به شرایط تیمی خوبی در لیگ برتر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار قوچان نژاد یکشنبه شب پس از برد سه بر یک تیمش مقابل باریج اسانس کاشان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بازی سنگینی بود و البته با توجه به اینکه حریف ما توانسته بود هفته گذشته تیم قدرتمند کاله را شکست دهد انتظار مصافی سخت تر از این را داشتیم.

وی تصریح کرد: با کسب این برد توانستیم سومین برد پیاپی در رقابتها را بدست آوریم و جایگاه بهتری را در جدول مسابقات بدست بیاوریم.

قوچان نژاد با اشاره به حمایت هواداران و رسانه ها از تیمش گفت: من این برد باید را به هواداران و رسانه های خراسان تقدیم کنم زیرا آنها در این مدت صبر کردند تا بتوانیم شرایط تیم را بهبود بدهیم و واقعا مدیون شان هستیم.

وی تأکید کرد: اگر رسانه ها و هواداران نباشند ما هیچی نیستیم و با حضورشان انرژی بسیار زیادی به تیم تزریق می شود و امیدواریم بازهم صبور باشند تا به مرور بتوانیم وضعیت هماهنگی و شرایط تیمی بازیکنان را بهتر کنیم و نتایج بهتری در مسابقات لیگ برتر بدست بیاوریم.

