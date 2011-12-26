بساط نوبتهای خرید سکه در گلستان برچیده شد/ خرید 220 میلیون تومانی سکه!

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شب خوابی برخی افراد از جمله واسطه ها برای خرید سکه در مناطق کشور، مسئولان نظام بانگی گلستان با ارائه طرحی جدید، بازار سیاه سکه در استان را کساد کردند.

در این طرح که طرح" پیش فروش سکه" نام گرفته است از متقاضیان خرید سکه ثبت نام و سکه ها نیز چند ماه بعد تحویل می شود.

با برچیده شدن بساط صف های خرید سکه از پشت باجه های شعب فروش سکه در بانک های ملی، پیش فروش سکه برای تحویل چهار ماهه چند روزی در برخی شعب گلستان آغاز شده است.

هر چند مسئولان نظام بانکی گلستان آماری از میزان استقبال از این طرح جدید را ارائه نمی کنند، ولی برآیند ها نشان می دهد بازار سیاه سکه در استان سیر نزولی داشته است.

یکی از مسئولان بانک ملی گلستان که خواست نامش ذکر نشود، در خصوص این طرح جدید گفت: سکه در این طرح با قیمت 546 هزار تومان در بانک ملی به صورت نقدی ثبت نام می شود.

وی افزود: البته محدودیتی برای خرید برای ثبت نام کننده وجود ندارد و ثبت نام کنندگان می توانند چهار ماه بعد با پرداخت چهار در صد ارزش افزوده سکه های ثبت نامی را دریافت کنند.

وی استقبال از این طرح را نسبی ذکر کرد و افزود:افراد برای ثبت نام به شعب مراجعه می کنند ولی دیگر از صف در این میان خبری نیست.

پیش خرید 220 میلیون تومانی سکه در گلستان

این مسئول نظام بانکی گلستان در عین حال یادآورشد: هر چند خریدارانی هم هستند که مبالغی تا 220 میلیون تومان را نیز برای خرید سکه در بانک سرمایه گذاری کرده اند.

وی بیان داشت: البته با نگاهی به مفاد قرار داد و دستورالعمل پیش فروش سکه، تنها مزیت این روش برای مشتریان این است که در صورت ارزان شدن قیمت سکه در بازار آزاد، مشتری می تواند با دریافت اصل مبلغ ثبت نامی از زیان بگریزد.

در عین حال برخی کارشناسان اقتصادی، جمع آوری نقدینگی سرگردان در بازار و مدیریت کردن بازار سکه در چهار ماه آینده را از علل اجرای این طرح ذکر می کنند.

خریداران نگرانند

در این میان نباید از دغدغه برخی از خریداران نیز از تحویل به موقع سکه ها در موعد مقرر غافل بود.

یکی از افرادی که برای ثبت نام سکه به بانک مراجعه کرده بود گفت: سال های گذشته که ثبت نام و پیش فروش سکه انجام شده بود در این طرح شرکت کرده بودم اما با رسیدن زمان سررسید تمام سکه ها یک جا پرداخت نشده و یکی دوتا به ما تحویل داده شد که امیدوار هستیم این بار این مشکل پیش نیاید.

با همه این تفاسیر شاید بتوان گفت علیرغم همه اتفاقات بازار سکه در ماههای گذشته که صف های طویلی در جلوی بانکها عرضه کننده سکه تشکیل می شد، طرح پیش فروش سکه می تواند تاحدودی بازار پر نوسان سکه را کنترل کند.



به باور کارشناسان، در طرح قبلی فروش سکه که بسیاری از افراد برای بدست آوردن آن حتی به شب خوابی جلوی بانکها روی آورده بودند، سودهایی بسیاری نصیب برخی دلالان و واسطه ها شده بود.



اجرای طرح پیش فروش سکه در صورت موفقیت شاید بتواند قدری از این تلاطم بازار سکه بکاهد وتاثیری بر بازار آتی سکه وبازار سکه نقدی گذارد.