تکواندوی ایران بالاتر از کره جنوبی است/ دوست دارم در لیگ ایران مبارزه کنم

"مامادو کارا" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برای چهارمین بار است که به تهران سفر می‌کنم و دو بار نیز در جام فجر مبارزه کرده‌ام. از اینکه به تهران آمده و با تکواندوکاران ایرانی تمرین کردم، خیلی خوشحالم.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که تکواندوی ایران امکانات حرفه‌ای دارد و تمرکز این امکانات در یک مکان خاص از فاکتورهای مثبت است. ما هم در فرانسه چنین امکاناتی داریم ولی خاص تکواندو نیست و ورزشکاران همه رشته‌ها می‌توانند از آن بهره ببرند.

این تکواندوکار فرانسوی به اردوی تهران اشاره کرد و گفت: در ایران تمرینات بسیار مطلوبی را انجام داده و تجربیات ارزشمندی را کسب کردیم اما خیلی دوست دارم اگر شرایط فراهم شود در لیگ ایران مبارزه کنم، چرا که این لیگ سطح بالا یکی از بزرگ‌ترین دلایل پیشرفت تکواندوی ایران است.

مامادو کارا افزود: تیم ملی تکواندوی ایران همواره یکی از بهترین تیم‌های جهان است و رشد این رشته ورزشی در طول دو، سه سال اخیر باعث شد تا تکواندوی ایران برتری زیادی نسبت به کره جنوبی پیدا کند.

وی در مورد حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک گفت: با توجه به میزان آمادگی معتقدم که شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارم و برای دستیابی به این مهم نهایت تلاش خود را انجام خواهم داد، البته دارای نقاط ضعفی نیز هستم که در این فرصت کوتاه آنها را رفع خواهم کرد.

قابل ذکر است "مامادو کارا" تکواندو را از هفت سالگی نزد پدر خود آغاز کرده و از سالها حضور در تیم ملی فرانسه تنها دو مدال برنز اروپا را در کارنامه دارد و برای گذران زندگی خود به شغل عکاسی می پردازند.