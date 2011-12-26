امروزه جهاد ما جهاد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود غیاثی‌راد عصر روز یکشنبه در مراسم یادواره شهدای منطقه بیارجمند که در حسینیه روستای گیور برگزار شد؛ افزود: در حال حاضر دشمن از حمله نظامی به کشور عزیزمان بسیار بیمناک است لذا توان و بودجه‌اش را در زمینه‌های تهاجم فرهنگی هزینه می‌کند.

وی تصریح کرد: انحراف نسل جوان، هدف دشمنان ماست، پس باید همچون دفاع مقدس در این تهاجم ناتوی فرهنگی، با چشمانی باز مدافع انقلابمان باشیم.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: ماهواره و اینترنت از اختراعات خوب و مهم بشر امروزی است، اما همین اکتشافات بشری یکبار پیام انقلاب اسلامی ما را به کشورهای عربی می‌رساند و بیداری اسلامی را سبب می‌شود و یکبار بعنوان سرباز دشمن در روستاهای ما نفوذ می‌کند و قصد تخریب جوانانمان را دارد، ما باید هوشیار باشیم و سعی کنیم از این اختراعات درست استفاده کنیم.

غیاثی راد گفت: مردم شهیدپرور ما در دوران دفاع مقدس به همراه نیروهای مسلح با تبعیت کامل از امام راحل توانستند دشمنان را شکست دهند و امروز با اطاعت از رهبری همچون امام خامنه‌ای توانسته‌اند با اتکا به جوانان همین مرز و بوم اقتدار پوشالی ابرقدرت‌ها و استکبار جهانی را درهم بشکنند.

سردار غیاثی‌راد افزود: برای حفظ و تقویت اقتدار نظام اسلامی و گسترش فرهنگ دینی باید تبعیت از ولایت فقیه به صورت عملی توسط قشرهای مختلف مردم استمرار داشته باشد، چون ولی فقیه کانون وحدت و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه مظلومیت امام علی(ع) پس از غدیر خم را با مظلومیت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) در زمان دفاع مقدس مقایسه کرده و می‌گوید: اسناد خیانت بنی‌صدر در زمان جنگ توسط رهبر معظم انقلاب کشف و در حافظه تاریخ ثبت شد، اما کسی پس از جنگ به این رویداد سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی اشاره‌ای نکرد.

روستای محروم گیور از توابع بخش بیارجمند با مرکز شهرستان شاهرود130 کیلومتر فاصله دارد، این روستا با 160نفر جمعیت، 14 شهید به انقلاب اسلامی تقدیم نموده که تنها یک شهید آن در این روستا مدفون است.