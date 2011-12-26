به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی عصر یکشنبه در دیدار با معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود، تشکیل شورای فرهنگ عمومی در بخشها و شهرهایی از شهرستان شاهرود که نماز جمعه در آنها خوانده میشود را خواستار شد.
وی تصریح کرد: ارتقای سطح برنامههای فرهنگ عمومی و تخصصی استان از جمله اهدافم است که انشاءا... با همکاری هنرمندان استان تحقق پیدا خواهد کرد.
مهدی بندرآبادی فرماندار ویژه شاهرود و نایب رییس شورا فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود نیز در این دیدار بر توجه ویژه به فرهنگ و هنر این شهرستان تاکید کرد.
سوقندی سپس در جمع مسئولان انجمنهای فرهنگی - هنری شاهرود حاضر و از همه این انجمنها بازدید کرد و گفت: مطمئن باشید که شاهرود را میشناسم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان افزود: تحول اداری در اداره کل ارشاد استان و ادارات تابعه، یک ضرورت است که سعی داریم در دوران خدمتمان به آن برسیم.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این بازدید گفت: شاهرود در بحث فرهنگ و هنر از پتانسیل ویژهای برخوردار است.
حسن یزدانی افزود: امیدواریم شاهرود از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به جایگاه اصلی و در خور شان مردم این شهرستان برسد.
وی تاکید کرد: توجه به توسعه متوازن در استان، خواسته همه هنرمندان است و با این رویکرد مطمئنا این شهرستان به جایگاه اصلی خود میرسد.
شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در اولین بازدید خود از شهرستان شاهرود بر نقش موثر و مهم این شهرستان در فرهنگ استان، تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی عصر یکشنبه در دیدار با معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود، تشکیل شورای فرهنگ عمومی در بخشها و شهرهایی از شهرستان شاهرود که نماز جمعه در آنها خوانده میشود را خواستار شد.
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