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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

9 دی پیوند ناگسستنی ملت ایران با نظام است

9 دی پیوند ناگسستنی ملت ایران با نظام است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: 9 دی جلوه ای از پیوند ناگسستنی ملت ایران با نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 9 دی در فرمانداری سمنان افزود: در روز 9 دی تمام برنامه ها و توطئه های از یپش طراحی شده دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی نقش بر آب شد.

وی تصریح کرد: دشمنان انقلاب و فتنه افکنان در حوادث پس از انتخابات سال 88 در صدد ضربه زدن به رکن اسلامی نظامی یعنی  ولایت فقیه  و براندازی نظام اسلامی بودند که با امدادهای الهی، رهبری و هدایت مقام معظم رهبری و حمایت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران اسلامی نقشه آنها خنثی شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان  با اشاره به بصیرت و هوشیاری  بالای مردم و مقابله با حوادث سال 88 اظهار داشت: 9 دی همایش وحدت آفرینی مردم در پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه، آرمانهای نظام اسلامی بوده و بصیرت و هوشیاری بالای مردم در 9 دی باعث شد تا طومار فتنه افکنان و دشمنان انقلاب درهم پیچیده شود.

این جلسه در آستانه فرا رسیدن 9 دی با حضور روسای دستگاه های اجرایی سمنان در فرمانداری این شهر تشکیل شد.
 

کد مطلب 1493313

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