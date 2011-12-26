9 دی پیوند ناگسستنی ملت ایران با نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 9 دی در فرمانداری سمنان افزود: در روز 9 دی تمام برنامه ها و توطئه های از یپش طراحی شده دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی نقش بر آب شد.



وی تصریح کرد: دشمنان انقلاب و فتنه افکنان در حوادث پس از انتخابات سال 88 در صدد ضربه زدن به رکن اسلامی نظامی یعنی ولایت فقیه و براندازی نظام اسلامی بودند که با امدادهای الهی، رهبری و هدایت مقام معظم رهبری و حمایت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران اسلامی نقشه آنها خنثی شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به بصیرت و هوشیاری بالای مردم و مقابله با حوادث سال 88 اظهار داشت: 9 دی همایش وحدت آفرینی مردم در پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه، آرمانهای نظام اسلامی بوده و بصیرت و هوشیاری بالای مردم در 9 دی باعث شد تا طومار فتنه افکنان و دشمنان انقلاب درهم پیچیده شود.



این جلسه در آستانه فرا رسیدن 9 دی با حضور روسای دستگاه های اجرایی سمنان در فرمانداری این شهر تشکیل شد.

