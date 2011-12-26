هم صدایی مسئولان، کارفرمایان و کارگران موجب شتاب رونق اقتصادی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح در بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز و شرکت های فولاد مهر سهند و فولاد نصر آذربایجان گفت: هدف از این بازدیدها شنیدن نکته نظرات مفید و سازنده کارخانجات و صنعت گران در خصوص ایجاد اشتغال و کسب و کار بوده و نوع نگرش این کارخانجات را نسبت به کسب و کار ارزیابی می کنیم.

وی از آمادگی خود جهت برگزاری هرگونه سمینار علمی ما بین دانشگاه و شرکت های فولاد یاد کرد و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه آماده برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی و عملی ما بین شرکت ها به خصوص شرکت های فولاد برای بهبود وضع علمی این شراکت است، چراکه تعامل ما بین این دو ارگان و فرهنگ سازی مستمر باعث پیشرفت اقتصادی کشور می شود.

فاتح در بازدید از شرکت فولاد مهرسهند که بزرگترین مرکز تولید انواع پروفیل و لوله با تولید 160 هزار تن در خاورمیانه بوده و تعداد 217 نفر را از سال 87 به بعد مورد اشتغال خود قرار داده است، اظهار داشت: این شرکت متفاوت تر از دیگر کارخانجات و مراکز صنعتی نشان می دهد، چراکه نگرش های متفاوتی به کار و کارگر دارد و افتخاری برای آذربایجان است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: برای رسیدگی به مشکلات عمده این شرکت ها با فولاد مبارکه اصفهان و چندین مرکز دیگر تعامل خواهیم داشت.

گفتنی است، یونس فاتح، مدیرکل تعاون- کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با حضور در شرکت ایران خودروی تبریز از خط تولید این شرکت که شامل خطوط مونتاژ، تزئینات، هوائی، موتور، دیفرانسیل، مکانیکی و همچنین کنترل نهایی بازدید کرده و ضمن رسیدگی به مشکلات و مسائل این شرکت ها و ارائه ایده نظرات، در جریان پیشرفت تعویض خودروی پیکان وانت به وانت L90قرار گرفت.