سازمان تبلیغات اسلامی باید به قرارگاه فرهنگی تبدیل شود

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود در رابطه با هدف خود از سفر به این استان افزود: کسانی که برنامه ریزی فرهنگی می کنند باید خودشان نیز در بطن کار ورود پیدا کرده و مسائل را از نزدیک رصد کنند.



وی تصریح کرد: در این راستا جلساتی را با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و نیروهای فرهنگی این اداره کل برگزار و در رابطه با مسائل فرهنگی استان بحث و تبادل نظر شد.



حسینی اظهار داشت: آنچه در این جلسات و سفرهای استانی مهم است پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در بخش فرهنگ دینی است.



مدیر کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: باید با قرار دادن سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان قرارگاه فرهنگی به دنبال اجرایی کردن مطالبات رهبری در این حوزه باشیم.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها در سخنرانیهای خود به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن تاکید کردند افزود: انجام کارهای فرهنگی نیاز به مطالعه بیشتر و تعامل و یکدلی همه دست اندرکاران این حوزه دارد.



حسینی بیان داشت: با توجه به اینکه هر یک از استانهای کشور دارای مشکلات فرهنگی خاص خودشان هستند، باید این مسئله خوب در استان تبیین و به عنوان مطالبات رهبری پیگیری شود.



مدیر کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: در این راستا در حوزه جنگ نرم در سازمان به صورت گسترده عمل و فعالیت های زیادی از جمله راه اندازی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، حوزه هنری و آموزش به افراد و گروه های خاص صورت پذیرفته است.



وی با تاکید بر بحث آموزش در مقابله با جنگ نرم دشمنان گفت: مداحان، مبلغان، بانوان فرهیخته و صنوف از اولین گروه هایی هستند که آموزش در بین آنها شروع شده است.