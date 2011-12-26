محمد مهدی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: این دوره های آموزشی ویژه 110کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان است که در این دوره آموزشی اعضای هسته های پژوهشی آموزشهای لازم در خصوص پژوهش و تحقیق را فرامی گیرند و سطح اطلاعات عمومی آنها ارتقا می یابد. این کارگاه آموزشی با هدف ساماندهی هسته های پژوهشی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در دو مرحله برگزار می شود.

وی افزود:در این کارگاه فعالان هسته پژوهشی کانون های فرهنگی و هنری مساجد با روش تحقیق در علوم اجتماعی آشنا می شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با اشاره به فراگیری روش تحقیق توسط طاووسی،استاد دانشگاه اصفهان افزود:در کارگاه روش تحقیق که اولین مرحله آن در چهارم دی ماه 90در محل دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا(ع) واقع در بلوار مفتح،بوستان کتاب برگزار شد، تعداد70 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان به صورت تئوری و عملی با روش های تحقیق آشنا شدند.

وی افزود: بخش عمده ای از فعالیتهای پژوهشی کانونها در حوزه های دین است و پژوهشگران این هسته در خصوص مسائل اسلامی تحقیقات را انجام می دهند.

صباغی با اشاره به جایگاه و اهمیت امر پژوهش و مطالعه در توسعه، آن را زیربنای پیشرفت در جامعه دانست که در این رابطه هسته های پژوهشی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با استفاده از جوانان خوش ذوق و توانمند تشکیل و فعالیتهای پژوهشی را در خصوص مسائل اسلامی انجام می دهند.