قرآن شفایی است که آثار مخرب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا روز یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری همایش قرآن پژوهی در طب که در استانداری سمنان برگزار شد در گفتگو با مهر افزود: هر کس به قرآن متمسک شود و به آموزه های آن عمل کند از گرفتاری ها نجات و به سعادت می رسد.



وی افزود: دروغ، غیبت، بین مسلمانان فتنه کردن و آبروی کسی را بردن از جمله امراضی است که قرآن شفا بخش آنهاست.



تقوی نیا اظهار داشت: کسی که با قرآن کریم انس دارد هرگز رزائل اخلاقی در او راه پیدا نمی کند.



وی گفت: قرآن کریم شفابخش همه گرفتاری ها است و آثار و علائم زیانبار و مخرب در آن راه ندارد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: علوم قرآنی در علوم مختلف باید جاری و ساری و از مباحث و موضوعات قرآنی به خصوص آموزه های آن استفاده شود.



این مراسم با حضور روسای ادارت در سالن اجتماعات استانداری سمنان برگزار شد.



همایش «قرآن‌پژوهی و طب»، 25 و 26 بهمن‌ماه سال جاری با محوریت اخلاق قرآنی و سلامت، اخلاق پزشکی از دیدگاه قرآن و قرآن و سلامت تغذیه با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.

