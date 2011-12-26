اخبار دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد ممقان سیستم هوشمند رانندگی را اختراع کرد .

سامان نوبخت دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد ممقان سیستمی را اختراع کرده است که در صورتی که فرد گواهینامه رانندگی نداشته باشد اتومبیل وی روشن نمی شود.

سامان نوبخت در این رابطه اعلام کرد: در صورت استفاده از این سیستم می توان جلوی بسیاری از تلفات جاده ای و حوادث ناشی از رانندگی را گرفت.

وی در ادامه نحوه عمل کرد این دستگاه را چنین توضیح داد: این دستگاه پس از وارد کردن گواهینامه هوشمند به دستگاه کارت خوان و زدن دکمه استارت عمل خواندن اطلاعات از روی کارت را انجام می دهد و پس از پردازش اطلاعات توسط میکرو کنترلر از فرد خواسته می­شود که انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت گذاشته و سپس رمز خود را وارد کند و پس از تطبیق اطلاعات در صورت صحیح بودن رل عبور دهنده فعال شده و خودرو روشن می­شود.

کارگاه آسیب شناسی اعتیاد در دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع آسیب شناسی اعتیاد به همت امور فرهنگی در محل دانشگاه پیام نور عجب شیر برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور سرهنگ حمید باغبان، رئیس پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و تنی چند از مسئولان شهرستان عجب شیر ، ریاست دانشگاه ، اساتید و دانشجویان برگزار شد افراد شرکت کننده در کارگاه با روشهای پیشگیری از اعتیاد، مباحث روانشناسی اعتیاد، انواع مواد مخدر، علائم ابتلا به اعتیاد و عوارض جسمی و روحی این بیماری و بلای خانمان سوز آشنا شدند.

همچنین در حاشیه این کارگاه نمایشگاهی از انواع مواد مخدر در معرض دید عموم برپا گردیده بود.

برگزاری مسابقه فوتسال به مناسبت گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه د ر مرکز هشترود

به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه مسابقه فوتسال در دانشگاه پیام نور مرکز هشترود برگزار شد .

به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه مسابقه فوتسال بین تیمهای بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور مرکز هشترود و بسیج طلاب شهرستان هشترود در سالن دو هزار نفری آزادی هشترود برگزار شد .

این مسابقه که در حضور فرماندهی سپاه ناحیه هشترود، رئیس حوزه علمیه هشترود و جمع کثیری از مسئولان شهرستان برگزار شد در نهایت به سود بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور مرکز هشترود خاتمه یافت .

برگزاری دومین دوره وبلاگ نویس در پیام نور مرکز هشترود

دومین دوره آموزش وبلاگ نویسی به همت بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور مرکز هشترود در سایت کامپیوتری این دانشگاه برگزار شد .

علی اکبر پور، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز هشترود در این زمینه گفت: در دوران جنگ تحمیلی وظیفه بسیج جنگ سخت و فیزیکی و بعد از آن جنگ فرهنگی بود و در زمان حال یکی از مهمتریم وظائف بسیج جنگ مجازی در فضای سایبری است و به منظور پیروزی در این جنگ باید خود را به آخرین تکنولوژی روز در این حوزه مجهز کنیم.

وی برگزاری این دوره ها را برای تمام دانشجویان ضروری خوانده و بیان کرد: در فضای سایبری با وجود حداقل هزار سایت ضد شیعی وظیفه داریم فرزندان خود را جهت مقابله و مبارزه با این سایتها آموزش داده و برای مقابله با جنگ شیطان آماده شویم.

تاجی مسئول بسیج دانشجویی سپاه ناحیه هشترود در آغاز این دوره هدف از برگزاری این دوره و دوره های مختلف آموزشی را توانمندی دانشجویان بسیجی برای مقابله با جنگ نرم دشمن عنوان کرد.

بررسی چالشهای آموزش استان دردانشگاه پیام نور مرکز بناب

کارگاه یک روزه بررسی چالشهای آموزش استان در دانشگاه پیام نور مرکز بناب برگزار شد .

به منظور بررسی و مشکلات آموزشی و همچنین چالشهای آموزشی استان و سنجش سطح تسلط کارشناسان آموزشی کارگاه یک روزه ای با حضور کارشناسان آموزش مراکز و واحدی ملکان، عجب شیر و بناب به میزبانی مرکز بناب برگزار شد.

دکتر مجید واحدی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بناب با مثبت ارزیابی کردن برگزاری چنین کارگاههایی گفت: قطعا برگزاری چنین کارگاههایی در روند حل مشکلات دانشجویان تاثیر گذار خواهد بود.

در این کارگاه علی اقدم مدیر آموزشی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی به سوالات متعدد کارشناسان در موضوعات مختلف جواب داد.

در ادامه بعد از اخذ آزمون به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور در دوره نیز صادر شد.