مسی بهتر بود یا رونالدو/ ستاره آرژانتینی یک گام جلوتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاوت شیوه بازی این دو بازیکن کاملا محسوس است. ستاره آرژانتینی فوتبال خیابانی را به نمایش میگذارد و با دریبلهای ریز خود در واقع با توپ جادو میکند اما در طرف دیگر رونالدو یک بازیکن کامل مدرن است که قدرت، سرعت و تکنیک را تواما دارد.
هر دو بازیکن در سال 2011 عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشتند و در کنار ژاوی به عنوان سه نامزد نهایی کسب توپ طلای فیفا برگزیده شدند. رونالدو در سال 2011 از نظر گلزنی بر رقیب آرژانتینی خود برتری داشت و در 60 بازی برای رئال مادرید 60 گل به ثمر رساند که آمار فوق العادهای در نوع خود محسوب میشود اما در طرف دیگر مسی از نظر کسب جام اختلافی فاحش با رونالدو دارد. او در 12 ماه گذشته با بارسا لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر کاپ اسپانیا، سوپر کاپ اروپا و جام باشگاههای جهان را فتح کرد.
|تعداد گلهای رونالدو در رده باشگاهی و ملی در سال 2011
|رقابت
|بازی
|گلزده
|تعداد پاس گلها
|اخطار
|عناوین قهرمانی
|لالیگا
|34
|43
|12
|2
|0
|جام حذفی
|7
|5
|0
|4
|1
|لیگ قهرمانان
|10
|5
|4
|1
|0
|دیدارهای ملی
|9
|7
|1
|1
|0
|مجموع
|60
|60
|17
|8
|1
رونالدو اخیرا رکورد گلزنی در رقابتهای لیگ در یک سال تقویمی (365 روز) را شکست. ستاره اسبق منچستریونایتد در سال 2011، 43 گل برای رئال مادرید در رقابتهای لالیگا به ثمر رساند و رکورد 42 گل لیونل مسی را که در سال 2010 ثبت شده بود، شکست.
این 43 گل تنها در 34 بازی به ثمر رسید. 27 گل از این تعداد در فصل گذشته توسط رونالدو به ثمر رسید، او فصل گذشته با 40 گل زده در رقابتهای لالیگا نه تنها عنوان آقای گل را کسب کرد بلکه رکورد جدیدی به عنوان بهترین گلزن لالیگا به ثبت رساند.با این حال بسیاری معتقدند رونالدو در بازی مقابل تیمهای بزرگ درخشش همیشگی را ندارد و این نکته در شکست 3 بر یک رئال مقابل بارسا در آخرین تقابل دو تیم کاملا مشهود بود.
در تیم ملی پرتغال هم رونالدو سال خوبی را پشت سر گذاشت و در 9 بازی برای تیمش هفت بار موفق به گلزنی شد اما به جز گلی که در دیدار پرتغال مقابل آرژانتین به ثمر رساند، باقی گلهای رونالدو مقابل تیمهایی نه چندان قوی نظیر قبرس، لوگزامبورگ، دانمارک و بوسنی به ثمر رسید. از نظر پاس گل هم رونالدو با 17 پاس گل هنوز فاصله زیادی با 28 پاس گل لیونل مسی در سال 2011 دارد.
|تعداد گلهای مسی در رده باشگاهی و ملی در سال 2011
|رقابت
|بازی
|گلزده
|تعداد پاس گلها
|اخطار
|عناوین قهرمانی
|لالیگا
|36
|31
|16
|2
|1
|جامهای مختلف
|10
|12
|4
|4
|3
|لیگ قهرمانان
|11
|12
|5
|1
|1
|دیدارهای ملی
|13
|4
|3
|1
|0
|مجموع
|70
|59
|28
|8
|5
در حال حاضر مسی ستاره اصلی است. آمار او در بازیهای ملی شاید چندان قابل توجه نباشد اما در مجموع بسیار به آمار رونالدو نزدیک است. تعداد پاس گلهای او از رقیب پرتغالیاش بیشتر است و تعداد گلهایی هم که در سال 2011 به ثمر رسانده تنها یک گل از رونالدو کمتر است، البته در تعداد بازیهای بیشتر.
با وجود اینکه آمار گلهای مسی در سال 2011 کمتر از رونالدو است اما این بازیکن در بازیهای بزرگ بسیار فراتر از رقیب پرتغالی خود ظاهر شده است و بازیکن کلیدی آبی و اناریها بوده است. او در نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل رئال و در دیدار فینال مقابل منچستریونایتد نمایش درخشانی برای شاگردان پپ گواردیولا داشت.
تنها ناکامی مسی در رده ملی بوده است. او در تیم ملی آرژانتین در سیستمی گیر افتاده که نمیتواند از تواناییهای حیرت انگیز خود بهره ببرد. آرژانتین تمام تلاش خود را میکند تا بتواند از داشتن بهترین بازیکنان جهان در ترکیب خود نهایت استفاده را کند، آنها حتی سیستم بارسا را که مسی در آن توسط دو هافبک یعنی اینیستا و ژاوی تغذیه میشود را هم امتحان کردهاند.
بارسا از زمان آمدن پپ گواردیولا در سال 2008 تا به حال 13 عنوان قهرمانی کسب کرده که پنج تای آنها در 12 ماه گذشته به دست آمده است اما همانطور که پپ همیشه گفته این موفقیت بدون وجود مسی بدست نمیآمد.
رونالدو از نظر تعداد گل به ثمر رسانده در سال 2011 از مسی پیشی گرفته است اما با توجه به عملکرد موثر مسی در بازیهای بزرگ بارسا و جامهایی که او با پیراهن کاتالانها کسب کرده میتوانیم با قاطعیت بگوییم این ستاره آرژانتینی است که در این سال میلادی موفقتر از رقیب پرتغالیاش بوده و بار دیگر بالاتر از او قرار گرفته است.
رقابت این دو بازیکن در سال 2012 هم ادامه خواهد داشت و باید ببینیم سال آینده کدامیک میتوانند دیگری را پشت سر بگذارد.
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