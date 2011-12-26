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۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۵

هاشمی اذعان داشت:

بابل در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است

بابل در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است

بابل - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: همدلی اعضای شورای اسلامی شهر، بابل را در مسیر توسعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی شامگاه یکشنبه در مراسم بهره برداری بازار سنتی مسجد جامع بابل افزود: باید قدردان این غنیمت و فرصت بدست آمده بوده و با همراهی مردم موجب توسعه و آبادانی شهر بابل شوید.

معاون استاندار مازندران افزود: بابل پس از دو دهه رکود در آن جهش حاصل شده و این جهش نتیجه همفکری و همراهی مردم با مسئولان شهر بزرگ بابل و همراهی و منطقی شدن طرحها در شورای اسلامی شهر است و اطمینان می دهم بابل بزرگ، مسیر درست توسعه را یافته است.

وی اجرای ترمینال بزرگ بابل را در مدت هفت ماه نشان از عزم بلند مسئولان دانست و گفت: این ترمینال 34 سال در شهرستان بابل وجود نداشت و مردم در رنج بودند که به رغم داشتن امکانات و نبود وحدت وهمدلی اقدامی انجام نشد.

هاشمی گفت: شهر یک موجود زنده است و برای رسیدن به شهرآرمانی باید 38 وظیفه در آن اجرا شود که در برخی شهرهای پیشترفته جهان بیش از 20 وظیفه محقق شده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت مازندران که طبیعت زیبایی به شهرهای استان داده باید تلاش مدیران شهری بر افزایش خدمات، توسعه فضای سبز، تغییر مبلمان شهری، تردد آسان شهروندان، بهبود عبور و مرور و بازارچه های محلی که نیازهای روزانه شهروندان بوده با سهولت تامین شود.

معاون استاندار، وضعیت بازارهای استان را نامطلوب اعلام کرد و ایجاد بازارهای جدید نظیر بازارچه سنتی مسجد جامع بابل را یکی از ضرورت های مدیران شهری بیان کرد واز سرمایه گذاربخش خصوصی در احداث این مجموعه تقدیر کرد.

کد مطلب 1493331

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