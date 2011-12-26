بابل در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی شامگاه یکشنبه در مراسم بهره برداری بازار سنتی مسجد جامع بابل افزود: باید قدردان این غنیمت و فرصت بدست آمده بوده و با همراهی مردم موجب توسعه و آبادانی شهر بابل شوید.

معاون استاندار مازندران افزود: بابل پس از دو دهه رکود در آن جهش حاصل شده و این جهش نتیجه همفکری و همراهی مردم با مسئولان شهر بزرگ بابل و همراهی و منطقی شدن طرحها در شورای اسلامی شهر است و اطمینان می دهم بابل بزرگ، مسیر درست توسعه را یافته است.

وی اجرای ترمینال بزرگ بابل را در مدت هفت ماه نشان از عزم بلند مسئولان دانست و گفت: این ترمینال 34 سال در شهرستان بابل وجود نداشت و مردم در رنج بودند که به رغم داشتن امکانات و نبود وحدت وهمدلی اقدامی انجام نشد.

هاشمی گفت: شهر یک موجود زنده است و برای رسیدن به شهرآرمانی باید 38 وظیفه در آن اجرا شود که در برخی شهرهای پیشترفته جهان بیش از 20 وظیفه محقق شده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت مازندران که طبیعت زیبایی به شهرهای استان داده باید تلاش مدیران شهری بر افزایش خدمات، توسعه فضای سبز، تغییر مبلمان شهری، تردد آسان شهروندان، بهبود عبور و مرور و بازارچه های محلی که نیازهای روزانه شهروندان بوده با سهولت تامین شود.

معاون استاندار، وضعیت بازارهای استان را نامطلوب اعلام کرد و ایجاد بازارهای جدید نظیر بازارچه سنتی مسجد جامع بابل را یکی از ضرورت های مدیران شهری بیان کرد واز سرمایه گذاربخش خصوصی در احداث این مجموعه تقدیر کرد.