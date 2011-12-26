مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

منتقدان هدفمندی، تولید را نشانه رفتند

گزارش "ایران" از نحوه تعامل با خواسته مردم برای برخورد با فتنه؛ از شعار اصولگرایی تا تقابل با مطالبات مردم

در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها؛ قیمت گاز افزایش نمی یابد

تفاهم:

درخواست فعالان اقتصادی از بانک مرکزی؛بازنگری در دستورالعمل تقسیط بدهی تولید کنندگان

با تصویب شورای عالی مسن؛ وام مسکن روستایی افزایش یافت

اشکالات شرعی ارزان فروشی سکه درخواست فعالان اقتصادی از بانک مرکزی؛بازنگری در دستورالعمل تقسیط بدهی تولید کنندگانبا تصویب شورای عالی مسن؛ وام مسکن روستایی افزایش یافتاشکالات شرعی ارزان فروشی سکه



تهران امروز:

هشدار! گرانی های کاذب در راه است

وعده های انتخاباتی که جنگل های شمال را هدف گرفته اند

تاخیر در ارائه بودجه به بهانه فاز دوم یارانه ها



جام جم :

رئیس مجلس خبرگان: بازی فتنه گران علیه امنیت ملی تمام نشده است

تصویب طرح بیمه بیکاری در روز چالش برانگیز نمایندگان مجلس و دولت؛ حقوق بیکاران جریمه دولت در تاخیر کارآفرینی

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی: مجلس پرونده تخلف دولت در یارانه تولید را به دادگاه می فرستد

حمایت:

رئیس مجلس خبرگان: 9 دی روز جذب حداکثری است

افزایش تبعات ویرانگر ماهواره بر فرهنگ بومی؛ برای حفاظت از خانواده ها جهاد کنید

حمید استیلی در گفت و گوی صمیمی با "حمایت": خودم را فدای پرسپولیس کردم



خراسان:

راشاتودی: ایران عضلات خود را در کانال کلیدی نفت جهان ورزیده می کند

تحرکات عربستان و قطر برای سیاسی کردن پرونده اتهامات طارق الهاشمی

تعیین مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و هزار کار بر زمین مانده



دنیای اقتصاد:

علل رشد ناکافی سرمایه گذاری

در حاشیه گردهمایی سازمان ثبت اسناد اعلام شد؛ سرنوشت لایحه "املاک فاقد سند"

مرکز آمار ایران خبر داد: فشار بار تورم روی کم درآمدها

شرق:

قوه مقننه به دو فوریت طرح رای داد؛ اجرای یارانه هدفمند با تفسیر مجلس

گزارش تفحص از برنامه چهارم قرائت شد؛ افزایش بیکاری؛ کاهش رشد اقتصادی

محسنی اژه ای خبر داد: شناسایی اموال متهمان اختلاس بزرگ در خارج



فرهیختگان:

اسلام گرایان مصر پیروز مرحله دوم انتخابات

دلار یک روزه 80 تومان گران شد

محسنی اژه ای خبر داد: شناسایی اموال گروه آریا در خارج از کشور



قدس:

فعالان اقتصادی در گفتگو با قدس مطرح کردند: هراس تولیدکنندگان از مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

نوری مالکی: نمی توان با فدرالی شدن دولت عراق مخالفت کرد

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا: ارزان فروشی سکه به سوداگران، اشکال شرعی دارد



کیهان:

رزمایش کنترل تنگه هرمز غرب را به وحشت انداخت

پذیره نویسی بورس انرژی از هفته آینده

یورش پلیس اردن به تظاهرات مردم در خیابان های امان

ملت ما:

وزیر خارجه ترکیه: ترکیه هرگز با مخالفان ایران متحد نمی شود

جبهه ایستادگی برای انتخابات لیست می دهد

توصیه علی مطهری به شورای نگهبان: از سختگیری های بی دلیل پرهیز کنید



وطن امروز:

تنگه هرمز کلید بحران اقتصادی غرب

اصلاح اساسنامه رای آورد؛ انتخابات فوتبال قبل از پایان سال

پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری به مناسبت 9 دی: قصور ساکتین و مردودین فتنه فراموش نشده است



همشهری:

تهران، نبض مذاکرات مدیران شهری 30 کشور جهان

قدرت نمایی ایران در آب های آزاد

ارسال پرونده تخلفات یارانه ای دولت به دستگاه قضا