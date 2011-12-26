اعلام زمان پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد حرفه ای

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آیین نامه ها و سرفصلهای دوره های کاردانی حرفه ای، کارشناسی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای ارشد در دانشگاه جامع عملی کاربردی در حال تدوین است.

وی افزود: داوطلبانی که در این دوره پذیرش می شوند به عنوان کارشناس حرفه ای در گروه های علوم انسانی، مدیریت، خدمات و سایر گروه های مرتبط تربیت می شوند.

معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه خاطرنشان کرد: با تدوین آیین نامه دوره کارشناسی حرفه ای ارشد تا پایان سال، پذیرش دانشجوی کارشناسی حرفه ای ارشد از مهرماه سال آینده آغاز می شود.

به گزارش مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی هم اکنون در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره های ترمی، پیوسته و ناپیوسته و پودمانی دانشجو می پذیرد اما مدتی است برای ارتقا و کیفیت بخشیدن به دوره های آموزشی خود و همچنین هموار کردن زمینه های ورود به بازار کار و اشتغال زایی، اقدام به مهارتی کردن دوره های آموزشی خود کرده و دانشجویانی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره های یاد شده آموزش می بینند، دانش آموختگانی مهارتی خواهند بود.

به گفته عبدالرسول پورعباس - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تمام دوره های مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی جایگزین دوره های نظری شده است.

همزمان با مهارتی شدن آموزشهای علمی کاربردی، دوره های مهندسی فناوری ارشد، کارشناسی حرفه ای ارشد و دوره های خبرگی در این دانشگاه راه اندازی شده یا در حال راه اندازی است.