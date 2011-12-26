عرضه ردیاب دریافت بیشترین توان خورشید برای سیستم های فتوولتائیک

نوید حقدادی از محققان این طرح پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: سلولهای خورشیدی که به طور مستقیم به باتریهای شارژی وصل می شوند، با توجه به تابش های مختلف خورشید در روز، نمی توانند در تمام ساعات حداکثر توان انرژی خورشیدی را دریافت کنند.

وی ادامه داد: برای دریافت حداکثری توان انرژی خورشیدی نیاز است مبدل هایی به سلولهای خورشیدی متصل شود تا هر لحظه مشخصه ولتاژ جریان سلول را در نقطه ای نگهدارد و بتواند بیشترین توان انرژی خورشیدی را دریافت کند.



این محقق با بیان اینکه برای این منظور روشهای مختلفی ارائه شده است، خاطر نشان کرد: در این پروژه تحقیقاتی موفق به ارائه مبدلهایی شدیم که بدون اختلال در توان دریافتی از خورشید می تواند با استفاده از روشهای تحلیل ریاضی نقطه دریافت حداکثر توان خورشید را ردیابی و پیش بینی کند.



وی با بیان اینکه این مبدل در پروژه های فتوولتائیک کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین کاربردهای این مبدل در نقاطی است که با تابش متغیر خورشید روبه رو هستند. با ضمیمه کردن این ردیاب می توان بهترین نقطه دریافت بیشترین توان خورشیدی را پیش بینی کرد.