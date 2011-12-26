توقف چهار پروژه ملی توسط سازمان جنگلها به دلیل تخلف زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی عموزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خط لوله گاز دنا در کهگیلویه و بویراحمد، سد گتوند در خوزستان، جنگل ابر در گلستان و معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی پروژه هایی هستند که توسط سازمان جنگل ها به دلیل تخلفات ایجاد شده تعطیل و نیمه فعال شده اند.

وی بیان کرد: این پروژه ها دارای مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی هستند و تا زمانی که مشکلات مربوط به این پروژه ها حل نشود، امکان صدور مجوز ادامه فعالیت آنها از سوی سازمان جنگلها وجود ندارد.

عموزاده اظهار داشت: متاسفانه علاوه بربخش دولتی، برخی از اشخاص حقیقی نیز به شکل گسترده ای به عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها خسارت وارد می کنند.

تصرف بیش از چهارهزار هکتار منابع طبیعی در چهارمحال

وی از تصرف غیرقانونی بیش از چهارهزار و 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری توسط یک فرد خبر داد و افزود: در این پرونده، این فرد اقدام به تصرف بیش از پنج هزار و 200 هکتار از اراضی منابع طبیعی کرده که تنها یک هزار هکتار آن جزء مستثنیات بوده و مابقی به صورت غیرقانونی تصرف شده است.

معاون حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: این پرونده هم اکنون با حکم رئیس قوه قضائیه برای بار دوم در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

عموزاده بیان داشت: در استان بوشهر نیز تصرفات غیرقانونی به میزان یک هزار و 700 هکتار و 140 هکتار از سوی افراد حقیقی صورت گرفته است.