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۵ دی ۱۳۹۰، ۸:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- خاورمیانه و سرزمین های اشغالی

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگونه گفتگو با دولت متحد فلسطینی متشکل از جنبش مقاومت حماس و تشکیلات خودگردان را رد کرد.

- مدیر مرکزی تحقیقات جهانی سازی هرگونه اقدام نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران بدون چراغ سبز آمریکا را مردود دانست.

- یک تحلیلگر سیاسی می گوید: تحقیقات نشان داده که اسرائیل در حملات یازده سپتامبر نقش کلیدی داشته است.

اروپا

-پاپ "بندیکت شانزدهم" رهبر کاتولیک های جهان خواستار اتحاد معنوی مسیحیان برای مبارزه با فقر شد.

آمریکا

- پلیس ایالات متحده از کشته شدن هفت نفر در یک تیراندازی در منطقه دالاس خبر داد.

- هیلاری کلینتون: دولت عراق با جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف موافقت کرده است/ گفته می شود که این اقدام پس از موافقت سازمان ملل و دولت عراق صورت می گیرد.

- اوباما کریسمس خود را با خانواده و ارتش سپری می کند.

- مقام های آمریکا نسبت به تنش ها در روابط این کشور با پاکستان ابراز نگرانی کردند.

جنوب شرق و جوب شرق آسیا

- پس از سرنگونی یک قایق نظامی در ویتنام دو نفر کشته و پنج نفر ناپدید شدند.

 - سیل در فیلیپین همچنان قربانی می گیرد و اجساد بیشتری از این فاجعه هنوز کشف می شود.

- همسر کیم دای جونگ رئیس جمهوری سابق کره جنوبی از مرز کره شمالی گذر کرد تا مرگ رهبر شمالی را تسلیت بگوید.

- چین و ژاپن طرح خود مبنی بر تقویت روابط مالی را مطرح کردند.

کد مطلب 1493344

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