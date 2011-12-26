عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- خاورمیانه و سرزمین های اشغالی
- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگونه گفتگو با دولت متحد فلسطینی متشکل از جنبش مقاومت حماس و تشکیلات خودگردان را رد کرد.
- مدیر مرکزی تحقیقات جهانی سازی هرگونه اقدام نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران بدون چراغ سبز آمریکا را مردود دانست.
- یک تحلیلگر سیاسی می گوید: تحقیقات نشان داده که اسرائیل در حملات یازده سپتامبر نقش کلیدی داشته است.
اروپا
-پاپ "بندیکت شانزدهم" رهبر کاتولیک های جهان خواستار اتحاد معنوی مسیحیان برای مبارزه با فقر شد.
آمریکا
- پلیس ایالات متحده از کشته شدن هفت نفر در یک تیراندازی در منطقه دالاس خبر داد.
- هیلاری کلینتون: دولت عراق با جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف موافقت کرده است/ گفته می شود که این اقدام پس از موافقت سازمان ملل و دولت عراق صورت می گیرد.
- اوباما کریسمس خود را با خانواده و ارتش سپری می کند.
- مقام های آمریکا نسبت به تنش ها در روابط این کشور با پاکستان ابراز نگرانی کردند.
جنوب شرق و جوب شرق آسیا
- پس از سرنگونی یک قایق نظامی در ویتنام دو نفر کشته و پنج نفر ناپدید شدند.
- سیل در فیلیپین همچنان قربانی می گیرد و اجساد بیشتری از این فاجعه هنوز کشف می شود.
- همسر کیم دای جونگ رئیس جمهوری سابق کره جنوبی از مرز کره شمالی گذر کرد تا مرگ رهبر شمالی را تسلیت بگوید.
- چین و ژاپن طرح خود مبنی بر تقویت روابط مالی را مطرح کردند.
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