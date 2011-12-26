تاکنون 14داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس در استان کرمانشاه ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هومان بهرامی با تایید این خبر گفت: در روز یکشنبه 4 دی ماه 90 در مجموع 14 نفر ثبت نام کردند که شامل یک خانم و 13 مرد می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه تاکید کرد: بر اساس همین گزارش درحوزه انتخابیه کرمانشاه پنج نفر، سنقر سه نفر، در حوزه انتخابیه اورامانات یک نفر، در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو یک نفر و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز یک نفر و در حوزه انتخابیه کنگاور سه نفر ثبت نام کرده اند.

بر اساس این گزارش، تعداد ثبت نام کنندگان روز اول و دوم ثبت نام به تعداد 27 نفرکه دونفر خانم و 25 نفر آقا می باشد رسیده است.

