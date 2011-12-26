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۵ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۷

بهرامی خبر داد/

تاکنون 14داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس در استان کرمانشاه ثبت نام کردند

تاکنون 14داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس در استان کرمانشاه ثبت نام کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه گفت: تا پایان دومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس، 14 داوطلب نمایندگی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومان بهرامی با تایید این خبر گفت: در روز یکشنبه 4 دی ماه 90 در مجموع 14 نفر ثبت نام کردند که شامل یک خانم و 13 مرد می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه تاکید کرد: بر اساس همین گزارش درحوزه انتخابیه کرمانشاه پنج نفر، سنقر سه نفر، در حوزه انتخابیه اورامانات یک نفر، در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو یک نفر و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز یک نفر و در حوزه انتخابیه کنگاور سه نفر ثبت نام کرده اند.

بر اساس این گزارش، تعداد ثبت نام کنندگان روز اول و دوم ثبت نام به تعداد 27 نفرکه دونفر خانم و 25 نفر آقا می باشد رسیده است.
 

کد مطلب 1493345

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