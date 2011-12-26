برگزاری دوره آموزشیاری قرآن کریم در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: این دوره شامل روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در قالب 40 جلسه حضوری و 16 ساعت غیر حضوری است.



وی تصریح کرد: قرائت به سه روش، تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، احکام شرعی و آداب تلاوت در این دوره آموزشی توسط استادان خواهر و برادر به فراگیران آموزش داده می شود.



تقوی نیا با بیان اینکه 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان سمنان در این دوره آموزشی شرکت دارند اظهار داشت: از طرف دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به قبول شدگان، گواهینامه پایان دوره اهداء می شود.