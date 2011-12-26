برگزاری دوره آموزشیاری قرآن کریم در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: این دوره شامل روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در قالب 40 جلسه حضوری و 16 ساعت غیر حضوری است.
وی تصریح کرد: قرائت به سه روش، تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، احکام شرعی و آداب تلاوت در این دوره آموزشی توسط استادان خواهر و برادر به فراگیران آموزش داده می شود.
تقوی نیا با بیان اینکه 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان سمنان در این دوره آموزشی شرکت دارند اظهار داشت: از طرف دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به قبول شدگان، گواهینامه پایان دوره اهداء می شود.
سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری یک دوره آموزشیاری قرآن کریم ویژه پرسنل نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: این دوره شامل روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در قالب 40 جلسه حضوری و 16 ساعت غیر حضوری است.
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