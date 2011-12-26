تراکم فعلی زندان همدان بیش از ظرفیت مجاز آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ملکی در بازدید چهارساعته رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از زندان مرکزی این شهر گفت: زندان مرکزی همدان 50 هکتار وسعت و حدود 42 هزار متر زیربنای مسقف دارد.

وی با بیان اینکه این مجموعه شامل ساختمان اداری، انبار، سالن ورزشی و خوابگاه است، گفت: ظرفیت استاندارد زندان همدان هزار و 500 نفر است.

ملکی به طبقه بندی بند زندانیان اشاره کرد و افزود: بیشترین افراد در بند را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: زندان مرکزی همدان شامل بندهای مالی و نظامی است و مجرمان کمتر از 18 سال سن در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند.

9 رشته هنری به مددجویان زندان همدان آموزش داده می شود

مدیر کل زندانهای استان همدان به فضای آموزشی زندان اشاره کرد و اظهار داشت: 9 رشته شامل خیاطی، برق ساختمان، سواد آموزی، تعمیر خودرو، معرق کاری، آموزش قرآن، تئاتر، رایانه در این مجموعه به مددجویان آموزش داده می شود.

ملکی گفت: پس از گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای، به مددجویان گواهی داده می شود.

وی در خصوص دانشگاه علمی کاربردی زندان همدان نیز گفت: در حال حاضر 20 نفر از مددجویان در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

مدیرکل زندانهای استان همدان با تاکید بر ضرورت ایجاد ایستگاه اتوبوس برای رفاه حال ملاقات کنندگان زندانیان، تجهیز سالن های ورزشی، ایجاد فضای سبز، احداث نیم ست ورزشی در حیاط هواخوری برای مددجویان مرد و دو ست ورزشی در بند نسوان زندان، خواستار همکاری شورای شهر همدان در تامین این موارد شد.

وی در ادامه افزود: جمعیت بند نسوان زندان همدان بیش بر 60 نفر است که بیشتر زندانیان در بند را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند.

بند نسوان زندان همدان از نظر تجهیزات نیازمند نوسازی است

ملکی گفت: این بند از لحاظ تجهیزات مهد کودک، خیاطی، صنایع دستی ضعیف است و توجه و مساعدت اعضای شورای اسلامی شهر همدان را می طلبد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این بازدید در سخنانی با زندانیان دربند، ضمن آرزوی آزادی و بازگشت آنان به کانون خانواده گفت: زندان همدان مانند یک محیط تربیتی و آموزشی است که مددجویان باید سعی از آن نهایت استفاده را ببرند.

سید احمد حسنی حلم افزود: متأسفانه انسان هایی که می توانستند بهترین باشند و در فضای آزاد جامعه حق حیات داشتند به خاطر اشتباه ها و خطاهایی که مرتکب شده اند روزها را در بند و پشت میله های آهنین زندان سپری می کنند.

شایان ذکر است بعد از بازدید از زندان همدان در صحن رسمی شورای شهر همدان راه اندازی خط درون شهری با سه دستگاه مینی بوس برای رفاه حال ملاقات کنندگان زندانیان مصوب شد.

همچنین تجهیز حیاط هواخوری زندان به ست ورزشی، تأمین وسایل گرمایشی برای سالن اجتماعات زندان و تجهیز بند نسوان توسط شهرداری نیز تصمیم گیری شد.