دو موسسه قرآنی در سمنان مجوز فعالیت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: موسسات قرآنی نوید نور و امام رضا(ع)، دو موسسه ای هستند که از طرف دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: اجرای منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) در راستای نشر و گسترش فرهنگ قرآنی و تلاش جهت فرا گیر کردن علوم قرآنی در سطح جامعه از عمده هدفهای این موسسات است.

تقوی نیا اظهار داشت: ریشه کنی بی سوادی قرآنی و جذب نوجوانان و جوانان در همه موسسات بحمدالله وجود دارد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: دوره های تخصصی قرآن کریم شامل تجوید، مفاهیم، تربیت معلم و تفاسیر در سطح بسیار بالا در موسسات قرآنی برگزار می شود.

وی حمایت، پشیتیبانی و شناسایی موسسات جدید را از اقدامات واحد قرآنی اداره تبلیغات اسلامی دانست و تصریح کرد: موسسات قرآنی نیاز به حمایت های مالی و معنوی دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

از مجموع شش موسسه قرآنی در سمنان، چهار موسسه قرآنی دارای مجوز فعالیت از سوی دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هستند.