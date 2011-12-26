آزادگان گوهر ارزشمند انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا عصر روز یکشنبه در جمع اعضای هیئت آزادگان سمنان افزود: آزادگان سرافراز با ایستادگی و مقاومت در برابر شکنجه های نیروهای رژیم بعث عراق و با ایمان و شجاعت خود بر خصم پیروز شدند.

وی اظهار داشت: آزادگان با صبر و مقاومت بر تمام گرفتاری ها در مدت اسارت خود غلبه کردند و هرگز تسلیم خواسته های دشمن نشدند.

تقوی نیا گفت: در ماه محرم باید با نیت خالص و از روی عشق و علاقه واقعی مراسم عزای امام حسین(ع) برگزار و از هر گونه ریا و خودنمایی در عزاداری ها پرهیز شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه همه باید مراقب حیله ها و نیرنگ شیطان باشیم اضافه کرد: شیطان در همه حال بر انسان خدعه و نیرنگ وارد می کند و بر سر راه او دام پهن می کند.

وی ضمن توصیه به ادای نماز در اول وقت تصریح کرد: یکی از سفارشات ائمه اطهار(ع)، اقامه نماز در اول وقت است زیرا به جا آوردن این فریضه در اول وقت انسان را از بیراهه ها و کج روی ها رهانده و او را از معصیت ها و گناهان باز می دارد.

این نشست با حضور نمازگزاران و عزاداران حسینی در هیات آزادگان سمنان برگزار شد.