جشنواره استانی داستان کوتاه و داستانک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر حیدریان گفت: برگزاری جشنواره استانی داستان کوتاه و داستانک با هدف گردآوری داستان‌هایی با رنگ و بوی این دیار صورت می‌گیرد چرا که هر نویسنده، آشیانی می‌بافد تا فرشی هزار نقش را به تماشا بنشینیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر با همکاری انجمن ادبی و داستانی سهیل و مساعدت اداره کل ارشاد استان کرمانشاه این جشنواره را برگزار می‌کند.

حیدریان افزود: موضوع مسابقه آزاد است و جشنواره در قالب داستان‌های کوتاه و داستانک (مینی مال) برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر تصریح کرد: داستان‌هایی که محتوای آن‌ها رنگ و بوی قصه‌های بومی و فولکوریک داشته باشد در اولویت است.

حیدریان افزود: دبیرخانه از پذیرش داستان‌هایی که پیش از این در کتب، نشریات و مجلات کاغذی و الکترونیکی انتشار یافته‌اند، معذور است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر گفت: آثار ارسالی باید به صورت تایپ شده در محیط ورد با فونت 14 با فاصله 5/1 به همراه لوح فشرده اثر ارسال شود.

وی اظهار کرد: ارسال آثار به دبیرخانه به معنای توافق ضمنی صاحب اثر برای چاپ در مجموعه پایانی جشنواره است.

حیدریان تاکید کرد: هر نویسنده می‌تواند در هر بخش تا حداکثر سه اثر را ارائه کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر با اشاره به بخش ویژه این جشنواره با محور انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تصریح کرد: دبیرخانه جشنواره به برگزیدگان در هر بخش لوح تقدیر، گواهی شرکت و جوایز نفیسی اهدا می‌کند.

وی افزود: مهلت دریافت آثار تا 30 دی‌ماه بوده و نتایج آن تا 10 بهمن اعلام خواهد شد.

حیدریان در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر و کلیایی ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 4229529 - 4236633 ـ083884227481 تماس بگیرند.