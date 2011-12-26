به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسئولان هفتمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، پیش از ظهر یکشنبه 4 دی، با حضور هوشمند سفیدی دبیر سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی و اهالی رسانه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
سفیدی در این برنامه گفت: هفتمین دوره سمپوزیوم روابط عمومی 4 هدف کلی دارد که عبارتند از: «ارتقای بینش، دانش و توسعه مهارت دستاندرکاران روابط عمومیها»، «ایجاد رقابت سالم و رشد حوزههای علمی و تئوری روابط عمومی»، «نمایش دستاوردها و فعالیتهای روابط عمومیها در قالب نمایشگاه» و «نوآوری علمی و کمک به جنبش نرمافزاری در حوزه روابط عمومی». این دوره از سمپوزیوم کار خود را از 17 دی در تهران آغاز میکند و مراسم پایانی آن هم در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر همین پایه یکی از مهمترین برنامههایی که در این دوره سمپوزیوم داریم، برگزاری هفتمین جشنواره علمی روابط عمومیها به منظور تشویق و ترغیب تولیدکنندگان آثار در این عرصه است. این جشنواره در 10 حوزه ترجمه، تالیف، رساله دکتری، پایاننامه، مقاله، پژوهش علمی، استاد برتر، دانشجوی برتر، مقاله و تحقیق دانشجوی برگزار میشود و بعد از اعلام فراخوان و جمعآوری آثار، کمیته داوری کار خود را آغاز خواهد کرد. تا به حال حدود 150 اثر در این زمینه به دستمان رسیده است.
دبیر سمپوزیوم روابط عمومی ادامه داد: در این جشنواره 25 اثر برتر، معرفی خواهند شد و مورد تقدیر قرار میگیرند. این جشنواره علمی دوسالانه برگزار خواهد شد چون متاسفانه تولیدات علمیمان در حوزه روابط عمومی، در آن حد نیست که بخواهیم هر سال در این زمینه جشنواره داشته باشیم. یکی دیگر از برنامهها، برگزاری هفتمین جشنواره برترینهای روابط عمومی در ایران است. در این زمینه هم فراخوانی مشمول 10 رشته منتشر شده است که تا به حال هزار و 400 و 60 اثر در دو سطح ملی و استانی به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.
سفیدی گفت: رشتههای مورد ارزیابی این جشنواره، برنامهریزی ارتباطی، پژوهش ارتباطی، مدیریت راهبردی روابط، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات الکترونیک، اطلاعرسانی، تکریم ارباب رجوع، مهندسی فرهنگی و ارتباطات رسانهای هستند. این 9 رشته به همراه یک بخش ویژه، بخشهای 10 گانه این جشنواره را تشکیل میدهند. بخش دهم هم هر سال با توجه به نامگذاری رهبر انقلاب برای هر سال، انجام میشود و در آن فعالیتهای ارتباطی سازمانها را داریم و همه روابط عمومیها میتوانند در این زمینه فعالیت کنند. به عنوان مثال در بخش ویژه سمپوزیوم امسال، فعالیتهای ارتباطی محدود به سال جهاد اقتصادی را در نظر داریم و روابط عمومی برتر در این زمینه را معرفی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: سومین برنامهمان، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اطلاع رسانی است که با 70 غرفه و فضایی به مساحت 840 متر مربع، در کنار دیگر برنامههای سمپوزیوم هفتم برپا خواهد شد تا روابط عمومیها بتوانند به تبادل آرا و تقابل نظرات بپردازند. برنامه بعدی، برگزاری کلاس و کارگاههای آموزشی است که از 17 دیماه همزمان با شروع برنامههای سمپوزیوم، کار خود را آغاز میکنند. چهارمین برنامه سمپوزیوم هم توجه به بخش علمی و آموزشی است. در این خصوص 14 مقاله از 6 استاد خارجی از کشورهای انگلیس، رومانی، هلند، ترکیه و آلمان و مقالاتی از 8 استاد ایرانی در سمپوزیوم ارائه خواهد شد.
دبیر سمپوزیوم روابط عمومی گفت: در این دوره، 200 ارگان مختلف در برنامههای سمپوزیم مشارکت دارند و 25 مدیر برتر و 20 مدیر ارشد ارتباطگستر معرفی خواهند شد. یکی از مشکلاتی که در کشور از آن رنج میبریم، ضعف نگرش مدیران ارشد به موضوع روابط عمومی است. اکثر دستاندرکاران و دلسوزان از این مساله انتقاد میکنند. یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل این است که مدیران به نوعی با موضوع درگیر کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفته شد، مدیران ارشد هر دستگاه و سازمان، اسناد، مدارک و نتایج مدیریتشان را ارائه کنند، تا هیئت داوران مدیر برتر را در این زمینه معرفی کند.
نویسنده کتاب «راهبردهای عملی روابط عمومی» گفت: قصد داریم در انتهای این سمپوزیوم، قطعنامهای را در خصوص شاخصهای سرآمدی در روابط عمومی صادر کنیم. این قطعنامه با حضور نمایندگان بینالمللی و با عنوان بیانیه تهران صادر خواهد شد. مقالات ارائه شده در سمپوزیوم هم در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد. نکته دیگر این که به دنبال این هستیم تا بتوانیم فعالیتهای روابط عمومیها در کشور را استانداردسازی کنیم. از طرفی با چند کشور در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم ویزای روابط عمومی را در ایران صادر کنیم و سعی کنیم بحثهایی مانند سرآمدی و کیفیت روابط عمومی را تبیین کنیم و بعد از آن به ارائه طرحهای جدید و ارتقای استاندارد ایزو بپردازیم.
سفیدی در بخشی از سخنانش گفت: اگر خوشبینانه به وضعیت نگاه کنیم، کمتر از 10 درصد مدیران و 20 درصد از کارشناسان در کشورمان متخصص هستند. البته این آمار حدودی است و یکی از ضعفهای ما در این است که پژوهشی در حوزه روابط عمومی نداریم که بتوانیم آمار رسمی بدهیم. تجارب مدیرانمان هم بسیار اندک است. در ضمن مدیران روابط عمومیها مرتب تغییر میکنند. کارشناسها پایداری بیشتری در این زمینه دارند. چنین وضعی به دلیل داشتن نگاه سیاسی به مسائل است نه نگاهی که ناشی از تخصص باشد.
وی گفت: باید منابع مادی را به عنوان یکی از زیرساختهای روابط عمومی در نظر داشته باشیم ولی در ایران، هیچ اصل مسلم و یکنواختی برای توزیع منابع مالی در روابط عمومیها وجود ندارد. هنوز هم این موضوع بستگی به مدیران دارد که چگونه منابع را توزیع کنند و قانون و مرجع مشخصی برای این توزیعها وجود ندارد. در برنامههای توسعهای کشور هم نگاه به موضوع ارتباطات، نگاه جادهای است و ارتباطات اجتماعی و انسانی فراموش میشوند. در دیداری که به تازگی با محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داشتیم، قرار شد قانون جامعی برای روابط عمومیها تدوین شود.
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