مسجد چرخاب اردکان مرمت شد

رسول مشتاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسجد تاریخی "حاج محمد سعیدا" معروف به مسجد چرخاب در شهرستان اردکان به دست استادکاران برجسته این منطقه مرمت و بازسازی شد.

وی بیان داشت: مسجد چرخاب دارای دو بخش زمستانی و تابستانی است و کوچه‌ ای در مرز قسمت تابستانی و زمستانی قرار دارد که دسترسی به وضوخانه را میسر می ‌سازد.

مشتاقیان عنوان کرد: پی بری دیوار، دیوارچینی، برچینی دیوارفرسوده و کاهگل پشت بام، بدنه و سقف از جمله اقدامات مرمتی مسجد چرخاب است که به دست معماران و استادکاران برجسته منطقه انجام شد.

وی ادامه داد: بخش تابستانی مسجد تاریخی چرخاب به دلایل اقتصادی حدود 30 سال پس از قسمت زمستانی آن بنا شده که وجود یک هشتی در مدخل ورودی شبستان و نیز کمی تعداد پنجره ‌ها و ابعاد کوچک آنها، تبادل حرارت را با محیط خارج کنترل می ‌کند.