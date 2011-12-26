عواقب تنش در روابط اسلام آباد- واشنگتن/ بازبینی در یک همپیمانی کهنه

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارشی می نیوسد: مقام های آمریکایی بر این باورند که روابط این کشور با پاکستان به شدت آسیب دیده و ائتلاف ضد تروریسم تنها می تواند در قالب محدود آن باقی بماند.

مقام های ناشناس پاکستانی و آمریکایی در گفتگو با این روزنامه اذعان کردند که این تنش ها توانایی دو کشور را در حملات علیه افراطیون در پاکستان و همچنین انتقال کمک های لجستیکی به افغانستان را پیچیده می کند.

گفتنی است روابط اسلام آباد و واشنگتن پس از حملات ماه گذشته ناتو به یک ایست بازرسی پلیس پاکستان در مرزهای این کشور با افغانستان که طی آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند دچار سردی عمیق شد.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است: آمریکا مجبور به محدود کردن حملات خود با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خواهد شد. همچنین آمریکا باید تدابیر جاسوسی و تعداد سربازان خود را محدود کند و زمان بیشتری را برای انتقال مایحتاج از طریق پاکستان به نیروهای متحد در افغانستان صرف کند.

این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی اعلام می کند که کمک های این کشور به پاکستان بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

یک مقام آمریکایی ناشناس می گوید: ما فصل مربوط به یازده سپتامبر را در روابط فیمابین بسته ایم.

وی می افزاید: پاکستان به روشنی به ما گفته که آنها کلیت روابط و همپیمانی را مجدداً بازبینی خواهند کرد.

نیویورک تایمز به نقل از مقام های آمریکا همچنین می نویسد: روابط این کشور با پاکستان در برخی اشکال ادامه پیدا خواهد کرد اما تا زمانی که پاکستان بررسی همه جانبه خود را به خاطر رویداد ماه نوامبر تا چند هقته آتی تکمیل نکند این اشکال روشن نخواهد بود.