به گزارش خبرنگار مهر ، در دیدار رضا مقدسی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، وی ضمن ارایه گزارشی از اهم فعالیت های دوره جدید، گفت : در حال حاضر خبرگزاری مهر به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی ، اردو ، ترکی ، المانی و روسی اخبار خود را منتشر می کند و زبان اسپانیولی و مالایی نیز در دستور کار این خبرگزاری قرار دارد.

وی افزود : در منطقه جنوب شرق آسیا بیش از 350 میلیون تن به زبان مالایی صحبت می کنند که اکثر آنها مسلمان هستند و مشترکات زیادی با ایران اسلامی دارند و علاقه مند هستند که اخبار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را به زبان خودشان بخوانند .

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم برای خروجی اخبار به زبان اسپانیولی فراهم شده که امیدوارم تا شروع سال جدید خروجی اسپانیولی خبرگزاری مهر برای استفاده کشورهای حوزه آمریکای لاتین و درسال آینده نیز خروجی مالایی برای منطقه جنوب شرق آسیا راه اندازی شود.

مدیرعامل خبرگزاری مهرضمن اعلام فعالیت توسعه خبری، گفت:با همکاری رایزنی فرهنگی ایران دراندونزی و نیز همکاری خبرگزاری رسمی اندونزی (انتارا) نمایشگاه عکس خبرگزاری مهر درایام فرخنده دهه فجر درجاکارتا پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد.

سفیر کشورمان دراین دیدار با مهم شمردن فعالیت های انجام شده، گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور آمادگی لازم برای همکاری در راه اندازی خروجی مالایی زبان را خواهد داشت .

محمد مهدی زاهدی افزود: در انتشاراخبار ضمن حفظ کیفیت اخبار و توجه به عنصر زمان بایستی مخاطب را نیز درنظر گرفت و به همین دلیل فکر راه اندازی خروجی زبان مالایی خیلی ارزشمند خواهد بود.

وی در این دیدار که رئیس دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر و نیز مسئول بخش مطبوعاتی سفارت نیز حضور داشتند، توجه به عکس و تصویر را یکی دیگر از نکات مهم خبری دانست و افزود: اثر گذاری عکس و تصویر بر مخاطب خیلی ارزشمند است زیرا برخی مواقع عکس می تواند به تنهایی همه پیام ها را منتقل کند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر که درمالزی بسر می برد پیشتر با رئیس خبرگزاری برناما، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تنی چند از اساتید ایرانی مقیم مالزی دیدار و گفتگو کرد.