حاکمان بحرین درگیر بحران هستند/ تبیین ریشه اصلی مشکلات عراق

تحولات اخیر منطقه به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین باعث شد که در گفتگویی با شیخ "همام حمودی" از رهبران مجلس اعلای اسلامی و رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق، این مسائل را مطرح کنیم. وی در این گفتگو بیداری کشورهای اسلامی را مسئله ای ریشه ای دانست که در آینده شاهد ثمرات بیشتر آن نیز خواهیم بود. متن گفتگو به این شرح است:

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در سوال نخست می خواهیم نظر شما درباره تحولات اخیر کشورهای عربی بدانیم؟

- شیخ همام حمودی: در اینجا دلایل متعددی برای قیامهای مردمی وجود داشته و شرایطی مناسب اخیرا برای وقوع این خیزشها وجود داشته است. یکی از علل اصلی قیامهای منطقه را می توان این موضوع دانست که مردم احساس کرامت کردند و به ذلت و خواری حاکمان نیز واقف شدند.

این مسائل باعث شد که مردم شجاعت و جرات پیدا کنند به خیابانها روانه شوند و دیکتاتورها را همانگونه که قبلا در ایران رخ داده بوده از قدرت برکنار کنند.

دیدگاه شما درباره وقایع اخیر بحرین چیست؟

- متاسفانه دولت بحرین مواضعی را اتخاذ کرده که برای ثبات منطقه و پایان دادن به بحران این کشور مناسب و کارساز نیست. حل بحران بحرین با اعمال خشونت ممکن نیست. نباید در بحرین خواسته های مردمی را به سمت مسائل طایفه ای و قومیتی سوق دهیم. این اقدامات به مثابه آتش زدن بنزین است. امیدواریم حاکمان بحرین در این مسئله حکمت به خرج دهند و در تعامل مثبت با مردم خود شجاعت داشته باشند.

در واقع هم اکنون در بحرین بحرانی جدی وجود دارد که امیدواریم به کل منطقه سرایت نکند و دولت منامه مطالبات مردم را اجابت کند.

می خواهیم درباره شرایط عراق از شما سوال کنیم؟ ارزیابی شما از چالشهای موجود در این کشور چیست؟

- همانطور که می دانید نظام عراق یک نظام مشارکتی است که در آن تمامی جریانها حضور دارند، در این حالت عملکرد حکومت کمی سخت خواهد شد چون در آن گرایشهای متعددی وجود دارد. البته در این مسئله نقطه قوتی هم وجود دارد که بر مبنای آن نظام متعلق به تمامی جریانهای عراقی است.

بر این اساس مشاهده می شود که تاکنون سه وزارتخانه مهم عراق شامل وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت امنیت ملی بدون وزیر اداره می شود. جریانهای عراقی خواستار این مسئله هستند که این وزارتخانه ها از شخصیتهای مستقل وابسته به تمامی جریانها باشد.

آینده عراق را پس از خروج نظامیان آمریکایی چگونه ارزیابی می کنید؟

- در واقع مسئله حضور جریانهای مختلف در تشکیلات نظام باید به تدریج روند تکمیلی خود را طی کرده و به نتیجه برسد. البته با خروج نظامیان آمریکایی نیز مشکلات به تدریج برطرف می شود.

روابط ایران و عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟

- روابط دو کشور بسیار مناسب و خوب دنبال می شود، ایران نخستین کشور خارجی بود که از دولت عراق حمایت کرد. دو کشور هر ساله قریب به 6 میلیارد دلار تبادل تجاری دارند. بغداد برای تامین برق، انرژی و حتی صادرات خود به ایران نیاز دارد.

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مصاحبه: محمدعلی تخت رونده