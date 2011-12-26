وضعیت حقوق شهروندی مددجویان در زندانهای کرمانشاه مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب تجری گفت: با عنایت به تعامل بسیار خوب با مسئولان زندانهای استان و تکالیف وکلای استان در خصوص رفع مشکلات مددجویان نیازمند، تعدادی از وکلا با حضور در زندان مرکزی و با هماهنگی واحدهای ذیربط زندان نسبت به بررسی وضعیت قضایی و مشکلات حقوقی معدودی از مددجویان اقدام و انشاالله پیگیری لازم تا حصول نتیجه به عمل خواهد آمد.

رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام افزود: نظر به استقرار بند نسوان در زندان مرکزی جمعی از وکلای خانم نیز به طور همزمان در این مرکز حضور یافته و مشکلات این گروه از زندانیان را نیز با اولویت خاصی پیگیری می شود.

تجری تصریح کرد: وضعیت حقوق شهروندی مددجویان زندانهای استان مطلوب و برخورد مسئولان زندان به ویژه مددکاران اجتماعی در پیگیری و رسیدگی به مشکلات آنان را بسیار مناسب و قابل تقدیر دانست.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به تعامل مثبت ایجاد شده و عزم کانون وکلا در توسعه همکاری فی مابین تلاش خواهد شد ضمن برنامه ریزی و تدوین جدول زمانی، وکلای کانون حداقل هفته ای یکروز به صورت مستمر در زندانهای استان حضور و معاضدت لازم را به عمل آورند.