اول امارات بعد استقلال و پرسپولیس/ اظهارنظر عقیلی درست است

محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت خود و همچنین نتایج مذاکراتش با باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت: هواداران تیم الغرافه در سایت این باشگاه نظرهای زیادی را در خصوص مخالفتشان با جدایی من از این تیم گذاشتهاند که این موضوع باعث خوشحالی من شد.
وی در ادامه افزود: روز دوشنبه برای تسویه حساب با باشگاه الغرافه به قطر میروم. پس از تسویه حساب عازم دوبی میشوم، چون دو پیشنهاد خوب از دو باشگاه اماراتی دارم البته یک پیشنهاد نیز از یک باشگاه قطری دارم اما اولویت من حضور در لیگ امارات است.
مهاجم پیشین تیم فوتبال الغرافه با تاکید اظهارنظر هادی عقیلی مبنی بر اینکه در باشگاههای قطری مدیر باشگاه همه کاره بوده و در تمام امور دخالت میکند، تاکید کرد: با "برونو متسو" هیچ مشکلی نداشتم و او نیز نظر مثبت روی بازی من دارد، چون در هشت بازی که برای تیم الغرافه انجام دادم، دو گل زده و سه پاس گل دادم. در واقع این مدیران باشگاه الغرافه بودند که تصمیم به جدایی من از این تیم گرفتند نه متسو.
خلعتبری در خصوص تمایل باشگاههای استقلال و پرسپولیس برای عقد قرارداد با او گفت: همانطور که گفتم تمایل دارم در لیگ امارات بازی کنم اما باید ببینم نتیجه مذاکراتم با باشگاههای اماراتی چه خواهد شد و اگر توافقی حاصل نشد آنگاه اولویتم حضور در تیمهای ایرانی به ویژه استقلال و پرسپولیس بوده و آخرین گزینهام بازی در تیم قطری است.
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