تحول در جاده های یزد/ 4.5 درصد شبکه راههای کشور در یزد قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یزد اکنون 4.5 درصد شبکه راه های کشور را در خود جای داده و راه های آن نه تنها از پرترددترین جاده های کشور به شمار می روند بلکه به دلیل برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی، شمال و جنوب و شرق و غرب کشور را به یکدیگر متصل کرده است.

گرچه این ویژگی به طور قطع دردسرهای خاص خود را نیز برای این استان به دنبال دارد اما به هر ترتیب نمی توان از آن به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد جلوگیری کرد.

اغلب جاده های استان یزد از استانداردهای روز دنیا بهره مند هستند اما بسیاری از جاده ها هنوز از حداقل استانداردها نیز بهره مند نیستند و لازم است برای کاهش تلفات انسانی در آنها، تدابیر لازم اندیشیده شود.

راه های موجود با توجه به موقعیت استان یزد نیازمند توسعه هستند و بر همین اساس مسئولان عمرانی استان یزد قول راه اندازی پروژه های حمل و نقل تا دو ماه آینده را داده اند.

معاون عمرانی استاندار یزد در مراسم کلنگ زنی جاده حاجی آباد - بیاضیه اردکان از راه اندازی پروژه های حمل و نقل تا دو ماه آینده در استان یزد خبر داد.

حیدر نوروزی از افتتاح چند پروژه حمل و نقلی در استان یزد تا دو ماهه آینده خبر داد و اظهار داشت: جاده یزد - بافق، کمربندی غربی اردکان - میبد و جاده دیهوک - بشروییه به بهره برداری خواهد رسید .

وی درباره جزئیات پروژه حاجی آباد - بیاضیه افزود: این جاده که از مسیرهای مواصلاتی استان یزد به اصفهان به شمار می رود 17کیلومتر طول دارد .

معاون عمرانی استاندار یزد بیان داشت: اعتبار این جاده که ایاب و ذهاب اهالی حاجی آباد به شهر بیاضیه را تسهیل می کند، بالغ بر 9 میلیارد ریال است .

وی با بیان اینکه طول مسیر جاده حاجی آباد - بیاضیه 40 کیلومتر است، عنوان کرد:17 کیلومتر از این جاده در استان یزد قرار دارد و از تعهدات سفر استاندار به روستای حاجی آباد است .

نوروزی ادامه داد: استان یزد در چهارراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور قرار دارد و از نظر حمل و نقلی از اهمیت بالایی برخوردار است .

افتتاح چند پروژه حمل و نقلی استان تا دو ماهه آینده

معاون عمرانی استاندار یزد با اشاره به افتتاح چند پروژه حمل و نقلی در استان یزد تا دو ماهه آینده عنوان کرد: تا پایان سال جاری پروژه های مهمی نظیر بخشی از جاده یزد - بافق، کمربندی غربی اردکان - میبد همچنین جاده دیهوک - بشروییه به بهره برداری خواهد رسید .

وی یادآور شد: در سال 90 و 91 احداث 550 کیلومتر راه روستایی در دستورکار اداره کل راه و ترابری استان یزد قرار دارد .

نوروزی افزود: تاکنون از مجموع تعهدات 220 کیلومتر راه روستایی احداث و به بهره برداری رسیده است.

معاون عمرانی استاندار یزد از دست اندرکاران پروژه حاجی آباد - بیاضیه به ویژه مسئولان اداره کل راه و ترابری استان یزد و پیمانکار طرح خواست تا با رعایت استاندارد و کیفیت مطلوب و بر اساس مفاد قید شده در قرارداد همچنین برنامه زمان بندی شده، پروژه را با موفقیت به پایان برسانند .

تاکید بر رفع معایب میدان خرانق اردکان

معاون عمرانی استاندار، فرماندار اردکان و مدیرکل و معاونان راه و ترابری استان یزد و شهرستان پیش از حضور در مراسم کلنگ زنی پروژه حاجی آباد - بیاضیه ابتدا از میدان خرانق بازدید کردند .

میدان خرانق که در دو کیلومتری اردکان واقع شده از میادین پرخطری است که از آغاز بهره برداری تاکنون موجب تلفات جانی و مالی زیادی شده است .

در این بازدید مشکلات و معایب این میدان بررسی و بر رفع موقتی این معایب تا اتخاذ تصمیم قطعی درباره این پروژه تاکید شد .

این مسئولان همچنین از جاده در حال احداث روستای مزرعه میرها بازدید کردند .

100 کیلومتر از جاده های استان زیر پوشش آسفالت سطحی

مدیرکل راه و ترابری استان درباره این پروژه گفت: این جاده به طول 25 کیلومتر از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده است .

غلامرضا رضایی به جاده غیراستاندارد و نامطلوب این روستا اشاره کرد و افزود: احداث این جاده از مدت ها قبل در دستورکار اداره کل راه و ترابری استان قرار داشت که خوشبختانه با اعتبار اختصاص یافته به آن عملیات اجرایی آن شروع شد .

وی با بیان این که در احداث این جاده از آسفالت سطحی یا حفاظتی استفاده شده است تصریح کرد: این نوع آسفالت که به آسفالت چیپسیل معروف است برای راه های کم ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد .

رضایی عنوان کرد: هزینه این نوع آسفالت یک سوم قیمت آسفالت معمولی یا گرم تمام می شود و به علت انعطاف پذیری بیشتر از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار است .

مدیرکل راه و ترابری استان یزد با اشاره به صرفه اقتصادی و کیفیت مناسب آسفالت سطحی عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون در 100 کیلومتر از جاده های استان از آسفالت حفاظتی بهره گیری شده و مردم نیز رضایت خوبی از آن دارند

رضایی بیان داشت: جاده حاجی آباد زرین اردکان اولین جاده ای بود که در آن از این نوع آسفالت استفاده شد .

مهمترین پروژه های اداره کل راه و ترابری استان یزد در سال 1390

وی با اشاره به مهمترین پروژه های انجام شده در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان یزد در سال جاری گفت: اجرای پروژه توتک - هرابرجان به طول 25 کیلومتر، عملیات کنارگذر محور اردکان - چوپانان به طول 110 کیلومتر و قطعه دوم راه اصلی تفت، ابرکوه، سورمق از مهمترین پروژه های انجام شده توسط این اداره کل بوده است .

این مسئول با اشاره به اجرای پروژه کمربندی یزد به طول 34 کیلومتر افزود: اجرای محور دیهوک - فردوس به طول 48 کیلومتر، راه بهاباد، نایبند، محورهای فولاد - نیوک و علی آباد چهل گزی - مروست همچنین محور بافق - نوق از دیگر پروژه های انجام شده در سال جاری بوده است .

مدیرکل راه و ترابری استان یزد ادامه داد: بهسازی محور ابرکوه - اسفندآباد، اردکان - هامانه، طبس - عشق آباد و تعریض محور ابرکوه - مهردشت همچنین محورهای میانکوه، طبس و سخوید نیز انجام شده است .

رضایی تصریح کرد: احداث راه های فرعی و روکش آسفالت راه های روستایی در سطح استان یزد همچنین تکمیل راه سنتو - فولاد همچنین احداث پل و کمربندی ده بالا از دیگر خدماتی است که توسط کارکنان راه و ترابری استان یزد با موفقیت انجام شده است .

حوزه استحفاظی راه و ترابری استان یزد، وسیع ترین شبکه راه کشور

مدیرکل راه و ترابری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساحت استان یزد گفت: مساحت این استان حدود 131575 کیلومتر مربع است و به عنوان سومین استان پهناور کشور در قلب کویر مرکزی ایران واقع شده است .

رضایی افزود: این استان با دارا بودن 1376 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، 4.5 درصد از شبکه اصلی راه های کشور شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی را به خود اختصاص داده است .

وی با بیان اینکه طول خطوط اصلی ریلی در استان هزار و 613 کیلومتر است، اضافه کرد: 18 درصد از خطوط اصلی ریلی کشور در این استان واقع شده و یزد را در جایگاه اول ریلی کشور قرار داده است .

مدیرکل راه و ترابری استان یزد با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن استان یزد در مرکز کشور تصریح کرد: استان یزد در نقطه صفر جغرافیایی و بر سر راه کریدورهای بین المللی شمال- جنوب و شرق- غرب، شبکه بزرگراه های آسیایی و شبکه راه آهن آسیایی قرار گرفته است .

رضایی ادامه داد: این استان به عنوان محل تلاقی مهمترین راههای مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور شامل جاده و ریل، از جایگاه ترانزیتی ممتازی برخوردار است .

وی با بیان این که هزار و 465 کیلومتر معادل 5.6 درصد از راه های شریانی کشور در استان یزد واقع شده است، گفت: شش درصد از بار ترانزیتی کشور از این استان عبور می کند و کسب رتبه چهار در کشور از نظر شاخص میزان کالای عبوری از استان نیز بر این مهم صحه می گذارد .

مدیرکل راه و ترابری استان بیان داشت: استان یزد جنوب غرب کشور را از طریق راه شریانی ابرکوه - یزد - طبس به شمال شرق و جنوب ایران را از طریق بزرگراه شمش - مهریز - یزد - نایین و چوپانان به شمال و همچنین جنوب شرق کشور را به وسیله محور راور- نایبند - دیهوک به شمال شرق متصل می سازد .

رضایی با اشاره به وجود معادن غنی و واحدهای بزرگ صنعتی در این استان پهناور تاکید کرد: لزوم جابجایی مواد معدنی و محصولات صنعتی استان به داخل و خارج از کشور، در کنار جایگاه ویژه ترانزیتی استان در کشور، باعث شده استان یزد از نظر شاخصهایی چون تناژ خالص بار حمل شده توسط راه آهن و میلیون تن کیلومتر کالای حمل شده از مبدأ استان از طریق راه های جاده ای به ترتیب رتبه اول و هفتم کشور را کسب کند .

وی افزود: در حال حاضر در میان 32 اداره کل راه و ترابری در استانهای کشور، راه و ترابری استان یزد وسیع ترین شبکه راه به طول 10 هزار و 260 کیلومتر را در حوزه استحفاظی خود دارد .

مدیرکل راه و ترابری استان یادآور شد: طول بزرگراه های استان 425 کیلومتر، راه های اصلی و فرعی دو هزار و 441 کیلومتر، راه های فرعی شنی 291 کیلومتر، راه های روستایی آسفالته دو هزار و 232 کیلومتر و راه های روستایی خاکی چهار هزار و 871 کیلومتر است .

یزد قطب ریلی کشور شناخته شد

این مسئول عنوان کرد: در بخش ریلی نیز استان یزد با داشتن دو اداره کل راه آهن و وجود ایستگاه راه آهن بافق به عنوان یکی از پنج راه عظیم ریلی در ایران و دارا بودن رتبه اول در کشور از نظر طول خطوط ریلی و به عنوان قطب ریلی کشور شناخته می شود .

مدیرکل راه و ترابری استان تصریح کرد: دارابودن شاخص های تناژ بارگیری شده، درآمد حمل بار و واگن های بارگیری شده از دیگر عواملی است که استان یزد را به عنوان قطب ریلی ایران اسلامی مطرح کرده است .

اردکان یکی از کانونهای عمده ریلی راه آهن ناحیه جنوب شرق کشور

رضایی با بیان این که شهرستان اردکان از نقطه نظر ارتباطات جاده ای دارای اهمیت است گفت: این شهرستان اولین شهرستانی است که بر سر راه استان یزد به اصفهان و تهران و دیگر نقاط شمالی و غربی کشور قرار دارد .

وی افزود: مسیر اصلی مرکز کشور به استان یزد و استانهای جنوب شرق در مدخل ورودی یزد از بخش های عقدا و مرکزی این شهرستان می گذرد و از طریق میبد و صدوق به یزد می رسد .

مدیرکل راه و ترابری استان اضافه کرد: محور یزد - اردکان - عقدا- نائین در مجموع به صورت چهار بانده و مسیرهای جداگانه رفت و آمد طراحی شده است .

رضایی با بیان اینکه طول راه های این شهرستان 481 کیلومتر است، یادآور شد: 94 کیلومتر آن از نوع چهار خطه یا بزرگراه ، 105 کیلومتر راه اصلی معمولی، 75 کیلومتر راه فرعی درجه یک، 61 کیلومتر راه فرعی درجه 2 و 22 کیلو راه شنی است .

وی اظهار داشت: 537 کیلومتر راه روستایی این شهرستان زیر پوشش این اداره کل بوده است که 192 کیلومتر آن آسفالته و 345 کیلومتر آن خاکی است .

مدیرکل راه و ترابری استان یزد با اشاره به شبکه ریلی شهرستان اردکان عنوان کرد: اردکان در شبکه ریلی کشور نیز موقعیت ویژه ای دارد و گذشته از عبور خط آهن تهران - یزد از این شهرستان، به وسیله بادرود به خط آهن ناحیه اصفهان نیز ارتباط دارد .

ارضایی بیان داشت: خط راه آهن ویژه دیگری چادرملو را به ایستگاه اردکان پیوند می دهد که 200 کیلومتر طول دارد .