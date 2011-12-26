داوطلبان نمایندگی مجلس در مسیر قانون حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی بیان داشت: کسانی که می خواهند برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد این عرصه شوند با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند.

عزیزی ضمن تاکید بر پرهیز از رفتارهای که به جایگاه انتخابات لطمه می زند، تصریح کرد: کسانی که می خواهند برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد این عرصه شوند با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند.

عزیزی افزود: شرکت کنندگان برای ثبت نام در این دوره باید با رعایت قوانین انتخابات، رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند.

وی در ادامه بیان داشت: مردم در عین حالی که در عرصه های انتخاباتی حاضرند ناظر بر رفتارها اعم از مسئولان اجرایی و هم کاندیداها نیزهستند بنابراین کسانی که می خواهند در این عرصه وارد شوند هم مسئولان اجرایی استان را نیز یاری کنند و هم باید با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند.

عزیزی رعایت دو اصل قانونمندی و امانتداری را به عنوان وظیفه برگزارکنندگان در استان هرمزگان برشمرد و افزود: تمام تلاش مدیریت استان این است که مسئولان امر با رعایت قوانین و نظارت دقیق کارها را دنبال کنند و ذره ای از قوانین فاصله نگیرند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه مسئولان اجرایی امانت دار رای مردم باشند، عنوان کرد: به فضل خداوند انتخابات مجلس نهم انتخاباتی شکوهمند و در تراز ملت ایران می دانم.