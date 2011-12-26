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۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۳

عزیزی تاکید کرد:

داوطلبان نمایندگی مجلس در مسیر قانون حرکت کنند

داوطلبان نمایندگی مجلس در مسیر قانون حرکت کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مسیر قانون حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی بیان داشت: کسانی که می خواهند برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  وارد این عرصه شوند  با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند. 

عزیزی ضمن تاکید بر پرهیز از رفتارهای که به  جایگاه انتخابات لطمه می زند، تصریح کرد: کسانی که می خواهند برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  وارد این عرصه شوند  با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند. 

عزیزی افزود: شرکت کنندگان برای ثبت نام در این دوره باید با رعایت قوانین انتخابات، رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند.

وی در ادامه بیان داشت: مردم در عین حالی که  در عرصه های انتخاباتی حاضرند ناظر بر رفتارها اعم از مسئولان اجرایی و هم کاندیداها  نیزهستند بنابراین کسانی که می خواهند در این عرصه وارد شوند هم مسئولان اجرایی استان را نیز یاری کنند  و هم باید با رعایت قوانین انتخابات رعایت قوانین عملی را به همه جامعه یاد دهند.

عزیزی رعایت دو اصل قانونمندی و امانتداری را به عنوان وظیفه برگزارکنندگان در استان هرمزگان برشمرد و افزود: تمام تلاش مدیریت استان این است که مسئولان امر با رعایت قوانین و نظارت دقیق کارها را دنبال کنند و ذره ای از قوانین فاصله نگیرند.

استاندار هرمزگان  با تاکید بر اینکه مسئولان اجرایی امانت دار رای مردم باشند، عنوان کرد: به فضل خداوند انتخابات مجلس نهم انتخاباتی شکوهمند و در تراز ملت ایران می دانم.

کد مطلب 1493387

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