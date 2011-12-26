تراکتورها به جان طلای سفید افتادند/ کشت غلات در مزارع پنبه

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر برخی پنبه کاران علی آبادی به دلیل بازدهی نداشتن تولید پنبه، به استفاده از تراکتور برای شخم زدن زمین هایشان برای کشت محصولات زراعی از جمله گندم اقدام کرده اند.

این وضعیت درحالیست که هنوز محصول پنبه در این اراضی برداشت نشده است و کشاورزان به ناچار و برای جبران برخی هزینه ها اقدام به کشت محصولی دیگر در زمین های پنبه کرده اند.

یک کشاورز پنبه کار روستای حاجی آباد علی آباد کتول در این زمنیه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود 20 هکتار از مزارع پنبه ام را شخم زدم و قصد دارم پنج هکتار باقیمانده را نیز شخم زنم.

حسن حاجی آبادی افزود: علیت اینکه در روزهای قبل نسبت به شخم زدن مزرعه پنبه ام کرده ام، حمایت نشدن و بصرفه نبودن قیمت و هزینه های تولید این محصول است.

وی اظهار داشت: اکنون برای برداشت و حمل محصول به کارخانه باید هزینه زیادی بپردازیم و میزان هزینه ها بسیار بالاست.

این کشاورز باسابقه علی آبادی بیان داشت: بالا بودن هزنیه ها سبب شده تا کشت محصول پنبه دیگر به صرفه نباشد و برای تامین مخارج چاره ای جز تبدیل مزرعه گنبه به مزرعه دیگر ندارم.

وی عنوان کرد: چند روز پیش 20 هکتار از مزرعه ام را شخم زدم و پنج هکتار دیگر را نیز قصد شخم زدن و کشت محصولی دیگر دارم.

این کشاورز از مسئولان جهاد کشاورزی استان تقاضا کرد، برای حمایت از کشاورزان و کاهش هزینه ها، دستگاه پنبه چین برای جمع آوری محصول در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی اظهار داشت: مسئولان جهاد کشاورزی عنوان می کنند که هزینه حمل و نقل دستگاه به عهده کشاورز است و به ازای هر کیلو پنبه نیز 150 تومان هزینه برداشت دارد که باید کشاورز تامین کند.

وی هزینه حمل و نقل دستگاه پنبه چین را 400 هزار تومان اعلام کرد و با بیان اینکه اکنون کشاورزان زیادی در منطقه با این مشکل مواجه هستند، خواهان توجه ویژه مسئولان برای رفع مشکلاتشان شد.

وی گفت: اکنون محصول پنبه مزارع مان به باردهی رسید و یکپارچه سفید و چشم نواز است ولی به دلیل عدم تامین برخی هزینه های برداشت و حمایت نشدن مجبوریم که مزارعه را شخم بزنیم.

چندی پیش کشاورزان علی آبادی از به بار ننشتن محصول در برخی مزارع گلایه کرده بودند و خواهان رفع آن شده بودند.

حسینی پنبه کار علی آبادکتول در این زمنیه گفت: تازه اوضاع پنبه بهتر شده بود که متاسفانه به دلیل نامعلوم و عدم غوزه دهی وضع بحرانی شده است.

وی عنوان کرد: اکنون کشاورزان نمی دانند با هزینه هایی که صرف کرده اند چه کنند و اگر خسارت پرداخت نشود، کشاورزان دیگر از کشت این محصول استقبال نخواند کرد.

مدیر زراعت جهادکشاورزی علی آبادکتول نیز در این خصوص گفت: بیش از 1500 هکتار از اراضی شهرستان در سالجاری زیر کشت پنبه رفته است.

ابراهیم کریمی افزود: علت باز نشدن و فقدان پفیدی پنبه، سرمای زودرس هوا در پاییز است.

وی اظهار داشت: پنبه کاران از 31 تیرماه سالجاری اقدام به کشت پنبه کرده اند و به دلیل پایین آمدن عملکرد پنبه در سالجاری بدون شک در سال آینده استقبال نیز کاهش خواهد یافت.

وضعیت نابسامان پنبه در سالهای اخیر در حالیست که روزگارانی گلستان به سرزمین طلای سفید معروف بوده است.

مشکلات پنبه سرزمین طلای سفید درحالیست که مقرر بود، طرح جامع پنبه در استان تهیه و تدوین شود.

این وضعیت درحالی است که تشکیل کارگروه بررسی وضعیت مرکبات، زیتون، پنبه و ابریشم استانهای شمالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در هشتم بهمن سال 88 و گذشت حدود دو سال برای احیای دوباره این صنعت افاقه نکرده است.