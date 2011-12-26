"عمران خان" بار دیگر خبرساز شد/ 100 هزار نفر حامی قهرمان به خیابان آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، روز گذشته خیابان های کراچی بار دیگر شاهد حضور حامیان "عمران خان" رهبر حزب "تحریک انصاف" بود؛ بطوری که شبکه های مختلف پاکستان از حضور بیش از 100 هزار نفر در خیابان های کراچی خبر می دادند.

عمران خان این حزب را 15 سال قبل تاسیس کرده و با وجود آنکه طرفداران زیادی دارد تا کنون در انتخابات شرکت نکرده است.

عمران خان این روزها تبدیل به محبوب ترین چهره سیاسی پاکستان شده و هر چند که هنوز عملا وارد سیاست نشده اما اقدامات خود برای انتخابات آتی پاکستان را آغاز کرده و در تجمعات مختلف از برنامه های خود در صورت به قدرت رسیدن سخن می گوید.

این برای دومین بار ظرف چند ماه اخیر است که بیش از 100 هزار نفر از مردم پاکستان در حمایت از عمران خان به خیابان های کراچی می آیند.

عمران خان در تجمع دیروز حامیان خود در شهر کراچی اعلام کرد که به دنبال حکفرما کردن قانون در پاکستان است.

در همین رابطه نظرسنجی موسسه آمریکایی پیو که در ماه ژوئن انجام شد عمران خان را محبوب ترین سیاستمدار پاکستان معرفی کرد.

عمران خان بطور خاص مخالف انجام عملیاتهایی است که توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک پاکستان انجام می شوند. به اعتقاد وی دلیل اصلی فعالیت طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی در پاکستان ارتباط نزدیک اسلام آباد با واشنگتن و ادامه آن است.