در نشستی عنوان شد؛ ابعاد سه گانه موضوع مهم کشمیر/ مواضع قاطع ایران ستودنی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسلام آباد، در این میزگرد که هفته گذشته در جریان سفر هیئت رسانه ای ایران به پاکستان در اسلام آباد برگزار شد، "غلام محمد صفی"، "سید یوسف نسیم"، "میر طاهر مسعود"، "شوکت حسین بات" اعضای ارشد کنفرانس حریت کشمیر، بخش تحت اداره هندوستان، شرکت داشتند شرکت کنندگان نسبت به حاشیه رفتن مردم کشمیر در حل مسئله این منطقه در گفتگوها ابراز نگرانی کردند.

جایگاه کشمیر در سیاست خارجی ایران

در ابتدای این نشست غلام محمد صفی به موضع ایران در قبال کشمیر اشاره کرد و ضمن تقدیر از موضع حکیمانه جمهوری اسلامی در این باره گفت: مقام های جمهوری اسلامی با موضع ضد استکباری و ضد استبدادی که در آنها ما سراغ داریم قهرمان جهان اسلام هستند.

صفی در ادامه با تقدیر از موضع تهران در مسئله کشمیر گفت: علامه اقبال بر این عقیده بود که اگر تهران ژنو جهان اسلام شود سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد.

وی افزود: ما می دانیم که رهبری ایران از زمان امام راحل تا کنون حق مردم کشمیر را به رسمیت می شناسد. ما بخاطر می آوریم که روزی "پی. وی ناسیمارائو" نخست وزیر هند خواست از ایران دیدار داشته باشد رهبری ایران قاطعانه به وی گفت "متاسفیم نمی توانیم به شما اجازه دیدار دهیم چون دست شما به خون بی گناهان کشمیر آلوده است."

غلام محمد صفی گفت: جمهوری اسلامی امروز نه تنها به نمایندگی از مردم ایران بلکه به نمایندگی از امت اسلامی صحبت می کند و نمونه آن پیام رهبری ایران در حج درباره کشمیر بود که برای آزادی کشمیر و مردم آن دعا کرد. ما به فعالیت خود برای آزادی کشمیر ادامه خواهیم داد و در این مسیر چشم به راه حمایت ایران هستیم.

"سید یوسف نسیم" از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود. وی درباره تاثیر ایران و انقلاب اسلامی در مسئله کشمیر گفت: زمانی که انقلاب ایران رخ داد متوجه شدیم که چگونه برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه کنیم. فرهنگ و روح ما با ایران یکی است. عمیقاً به هم پیوسته و مرتبط هستند.

وی افزود: جامو و کشمیر هرگز بخشی از خاک هند نبوده و این منطقه برای همیشه اشغالی خوانده خواهد شد. این منطقه از سوی "راجا" اداره می شد اما اشغالی بود این مبارزه ماست و ما آن را از انقلاب ایران الهام گرفتیم.

یوسف نسیم گفت: ایران کشور مهمی نه برای مردمش بلکه برای جهان اسلام است. ایران و پاکستان نمی توانند به تنهایی مبارزه کنند باید متحد شوند.

صفی نیز در ادامه از موضع ایران که سال 2010 اتخاذ کرد و طی آن رهبر ایران آیت الله خامنه ای موضع خود را درباره کشمیر بیان داشت قدردانی کرد و گفت: ما دوست داریم مردم ایران و رهبری جمهوری اسلامی آشکارا و مانند فلسطین در باره کشمیر موضع گیری کنند.

وضعیت کنونی در کشمیر

وضعیت کنونی در کشمیر از دیگر موارد مورد بحث در این نشست بود. غلام محمد صفی این اوضاع را اسفناک توصیف کرد و گفت: وضعیت کنونی در کشمیر در حال بدتر شدن است چون امروز در آن بیش از 7 هزار نیروهای نظامی و شبه نظامی از اشغالگران حضور دارند. آنها می توانند هر کسی را بکشند و در برابر کسی پاسخگو نیستند و کسی از آنها نمی تواند سؤال کند که چرا خود را مسئول هیچ چیز نمی دانند بیش از یکصد هزار کشمیری کشته شده و قتل عام شده اند.

صفی در ادامه تصریح کرد: مردم حتی اجازه برگزاری عاشورا را ندارند و علمای ما حق برگزاری نماز جمعه را ندارند.

"شوکت حسین بات" از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود وی نیز در این باره گفت: نیروهای اشغالگر هند کودکان زیادی را تاکنون در منطقه کشمیر از بین برده‌اند و مردم کشمیر آزادانه حق تجمع ندارند.

غلام محمد صفی نیز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما بعنوان مسلمان به آینده کشمیر خوش بین هستیم. الان چهارمین نسل کشمیری هاست آنها همان پرچمی را در دست دارند که بر روی آن نوشته بودیم "هند اشغالگر است".





سمت راست: غلام محمد صفی عضو ارشد کنفرانس حریت کشمیر

وی افزود: هندی ها در صدد اختلاف افکنی بین شیعیان و اهل تسنن و حریت هستند اما نتوانستند. ما بر این شعار متحد هستیم و آن "استقلال سرزمین‌مان" است.

سیاست های غیر منعطف هند

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست سیاست های سخت و غیر منعطف از سوی هند به گفته شرکت کنندگان در این نشست بود.

غلام صفی در این باره می گوید: پس از یازده سپتامبر اظهارات زیادی درباره حل دیپلماتیک موضوع کشمیر صورت گرفت و دیپلمات ها و سیاستمداراها خواستار حل این موضوع از طریق دیپلماسی شد اما ما هیچ تغییری در رویکرد هند مشاهده نکردیم و دهلی نو همچنان بر این تاکید داشت که کشمیر بخشی از خاک آن کشور تلقی می شود. ما چند دهه انعطاف داشتیم اما از سوی هند چنین چیزی را مشاهده نکردیم. برخی از سیاستمداران از جمله "آتال بیهاری واچپایی" و "مانموهان سینگ" اظهاراتی در این باره داشتند اما عملی نشد. طرف پاکستانی انعطاف نشان داد، فرمانده ارتش پاکستان انعطاف نشان داد اما موضع هند تغییر نکرد.

صفی افزود: مسئله کشمیر سیاسی و نه نظامی است اما هند می خواهد با آن برخورد نظامی داشته باشد و با این شیوه آن را حل کند.

دلیل انفعال غرب و جامعه جهانی در قبال مسئله کشمیر

انفعال غرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت در قبال مسئله کشمیر از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتگو بود. شرکت کنندگان عقیده داشتند که این موضوع با بی اعتنایی جامعه جهانی و نهادهای مسئول مواجه شده و دلیل آن "مسلمان بودن مردم این منطقه" است.

"میر طاهر مسعود" یکی از اعضای کنفرانس حریت در پیوند با این موضوع می گوید: مسئله تیمور شرقی حل شد اما مسئله کشمیر همچنان باقی است دلیل حل مسئله تیمور شرقی این بود که بخش کوچکی از آن مسیحی بودند و با حمایت آمریکا توانستند استقلال خود را بدست آورند اما مسئله کشمیر به دلیل اینکه مسلمان هستند هنوز حل نشده است.

طاهر مسعود گفت: متاسفانه مشکل کشمیر و فلسطین مسلمان بودن این دو منطقه است و در کشمیر هم 65 درصد مسلمان هستند.

وی افزود: غربی ها تنها از یک منطقه مسلمان نشین در جهان برای کسب حقوق خود حمایت کرده‌اند و آن بوسنی بود اما این حمایت هم دلیل داشت زیرا که آنها می خواستند روسیه را تضعیف کنند و یوگسلاوی و صرب‌ها هم همپیمان و متحد روسیه بودند و با تضعیف صرب ها روسیه را تضعیف کردند و به این ترتیب منافع آنها در مسیر حمایت از مردم بوسنی قرار گفت.

راه حل مسئله کشمیر

یکی دیگر از مسائل مهم در این نشست بررسی بهترین راه حل برای معضل کشمیر بود که شرکت کنندگان در آن به ارائه نظرات خود پرداختند.

راه حل بر اساس توافقات در سازمان ملل، گفتگوهای سه جانبه، و مبارزه سه شیوه عمده ای بودند که شرکت کنندگان در میزگرد بر بکارگیری و استفاده از آنها برای حل مسئله کشمیر تاکید داشتند.

صفی می گوید: مسئله کشمیر مسئله ای سه جانبه است. هند و پاکستان بعنوان دو کشور و مردم کشمیر بعنوان طرف سوم کسانی هستند که باید برای آن راه حل پیدا کنند.

وی گفت: تاکنون این دو کشور بودند که در مذاکرات شرکت می کردند اما به هیچ وجه این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است برای حصول به نتیجه باید مردم و رهبری کشمیر هم وارد شوند.

طاهر مسعود ضمن تائید بخش نخست اظهارات غلام صفی و راه حل سه جانبه می گوید: باید سه طرف بنشینیم راهی را پیدا کنیم که برای سه طرف قابل قبول باشد که هرگز هند با این مسئله موافقت نکرده است.

صفی در پاسخ به این پرسش که چرا مسئله کشمیر مانند مسئله فلسطین در سازمان ملل مطرح نمی شود تا بعنوان عضوی از آن پذیرفته شود، گفت: وضعیت کشمیر متفاوت از اوضاع در فلسطین است. در موضوع فلسطین دو طرف فلسطینی ها و اسرائیل هستند اما در اینجا علاوه بر پاکستان و هندوستان طرف سومی هم به نام مردم کشمیر حضور دارند.

اما صفی در بخش دیگری از اظهارات خود به بعد دیگری از مبارزه هم اعتقاد دارد و در این باره می گوید: بدون فداکاری حسینی نمی توانیم به هدف خود که همان آزادی کشمیر است دست پیدا کنیم من به کربلای کشمیر خواهم رفت و تا پیروزی ادامه خواهم داد همانگونه که پدرم چنین کرد و فرزندم هم چنین خواهد کرد.

سید یوسف نسیم ضمن اظهار نشر در این باره گفت: ما تلاش می کنیم تا بر اساس توافقات بین المللی کشمیر را آزاد کنیم.

یوسف نسیم نیز درباره اقدامات شورای امنیت برای حل مسئله کشمیر صحبت می کند و می گوید: مسئله در باره اقدامات این شورا این است که شورای امنیت تاکنون خواستار برگزاری انتخابات در کل کشمیر (لاداک، جامو، شکمیر، مظفر آباد، و کشمیر آزاد) بوده در حالی که ما معتقدیم این مسئله باید در منطقه تحت اشغال باشد زیرا که در بخش آزاد، پاکستان حاکمیت ندارد.

نقش رسانه ها در تببین مسئله کشمیر

نقش رسانه ها در تببین مسئله کشمیر برای افکار عمومی بویژه برای افکار عمومی در ایران از دیگر مسائلی بود که شرکت کنندگان دراین شنست بر آن تاکید داشتند.

غلام صفی خبرنگاران را سفیران آرمان مردم کشمیر معرفی می کند و از این قشر می خواهد تا حقایق را بنمایندگی از آنها بازگو کنند.

سید یوسف نسیم نیز خطاب به رسانه های ایرانی گفت: شما باید به مردم خود بگویید که در اینجا چه می گذرد رسانه ها برای ما مهم هستند.

شوکت حسین بات، قرن بیست‌و‌یکم را قرن رسانه می داند و می گوید: ما بر این باوریم که شماها[خبرنگاران و رسانه ها] مسئله حقوق بشر را که کاملاً مسئله سیاسی است برجسته کنید.