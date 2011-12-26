مهرداد نصرتی، شاعر این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشعار موجود در این اثر گفت: سرودن این شعرها از سال 79 و بعد از انتشار مجموعه شعر نخستم «لحظه‌های زندگی» آغاز شده و تا سروده‌های آبان ماه سال گذشته را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: این دفتر شعر در سه بخش منتشر شده که بخش اول به شعرهای منتشر نشده من برمی‌گردد که عمده آنها در قالب مثنوی و غزل سروده شده است. بخش دوم از این کتاب گزیده‌ای از اشعار دفتر نخست من است و بخش سوم از آن نیز شامل اشعار آزاد و سپید من می‌شود.

به گفته این شاعر، عمده آثار حاضر در این مجموعه مضمونی عاشقانه دارند و همه گروه‌های مخاطب شعر می‌توانند با آن همذات پنداری کنند. هرچند که بعد اجتماعی اشعار من کم است و به نوعی این اشعار شخصی به شمار می‌روند، اما به دلیل مضمون عاشقانه آن به نظرم بخش وسیعی از آنها می‌تواند در جذب مخاطب موثر باشد.

نخستین مجموعه شعر نصرتی در سال 79 منتشر شده است و این مجموعه نیز پس از یکسال موفق به کسب مجوز از اداره کتاب شده است و انتشارات نیستان آن را روانه بازار کرده است.