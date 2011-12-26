محمود شالویی؛ مدیر کل دفتر امور تجسمی ارشاد و مدیر موزه هنرهای معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه‌های مرکز امور تجسمی برای زمانی نزدیک برگزاری دو اکسپو را در نظر گرفته‌ایم که مطمئنا هر دو اکسپو را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ قانون خرید یک دهم درصدی ادارات و ارگان‌های دولتی از هنرمندان که نیمی از آن به هنرهای تجسمی اختصاص دارد، فکر می‌کنم که اکسپوهای بعدی شور و حال دیگر داشته باشد.

شالویی در پاسخ به سؤالی درباره ابلاغ مصوبه خرید آثار هنری به دستگاه‌های دولتی و تأثیر آن در برگزاری اکسپو دوسالانه نقاشی گفت: این مصوبه به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است و بعد از اتمام دوسالانه نقاشی، اکسپو خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای دستگاه‌های دولتی نیز خرید از اکسپو در اولویت خواهد بود چرا که اکنون دیگر ملزم به خرید آثار هنری هستند و امیدواریم که استقبال صورت گیرد.

شالویی در مورد زمان برگزاری این اکسپوها توضیح داد: با توجه به حجم گسترده برنامه‌های تجسمی مانند دوسالانه نقاشی و جشنواره تجسمی فجر در سال جاری تمام سعی خودمان را بر این گذاشتیم که کارهای اجرایی اکسپو امسال انجام و نهایتا در بهار سال آینده اکسپو برگزار شود.

مدیر کل دفتر امور تجسمی ارشاد در بخش دیگری از این گفتگو در مورد اختلافاتی که در عرصه هنرهای تجسمی هست،‌ گفت: من برای وصل کردن آمدم. تمام تلاش من در این سال‌ها این بوده است که بتوانم محیطی آرام برای کار هنرمندان و پیشرفت هنرهای تجسمی کشور و درخشش آن در عرصه‌های بین‌المللی ایجاد کنم.

وی افزود: من در تمام برنامه‌های هنری از تمام هنرمندان برای همکاری دعوت کرده‌ام و هیچگاه مرزی قائل نشده و نمی‌شوم.