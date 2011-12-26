کشف راز توپ فضایی/ مخزن سوختی که خبرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که این توپ فلزی پنج کیلوگرمی در اواسط ماه نوامبر با زمین برخورد کرد، به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده و مقامات دولتی نامیبیا را بر آن داشت تا از ناسا درخواست تشخیص هویت کنند.

نمونه سالم مخزن سوخت راکت

اکنون مشخص شده است که این توپ فضایی به هیچ وجه ارتباطی با تمدنهای فرا زمینی ندارد بلکه مخزن سوخت یک راکت بدون سرنشین است که معمولا از آنها در پرتاب ماهواره ها استفاده می شود. "آدریان چن" یکی از محققانی که در تعیین هویت این توپ فضایی مشارکت داشته، می گوید به احتمال بسیار زیاد این توپ مخزن ذخیره سوخت "هایدرازینی" در راکتهای بدون سرنشین بوده است و همین کاربرد می تواند دلیل سقوط آن را به زمین توضیح دهد.

زمانی که این توپ به زمین سقوط کرد حفره ای به عمق 30 سانتیمتر و به وسعت 3.9 متر بر روی زمین ایجاد کرد و خود به فاصله 18 متر دورتر پرتاب شد. پس از کشف این توپ شایعات جالب و شگفت انگیزی درباره آن پراکنده شد: عده ای آن را ذره ای فراری از برخورد دهنده بزرگ هادرون معرفی می کردند و عده ای آن را توپ مشهوری به نام "کافل" متعلق به داستانهای هری پاتر توصیف می کردند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، این توپ در حدود یک ماه کشف شده است اما در این هفته خبر کشف آن در رسانه ها منتشر شد و با وجود اینکه ساختار آن ترکیبی پیچیده و فلزی بود، فلز به کار گرفته شده در آن از نوع فلزات شناخته شده بوده و از نوع فلزاتی بود که معمولا در ساخت نقلیه های فضایی استفاده می شوند.