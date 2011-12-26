حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی از اصول برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رحمتی نیا شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان پیشوا افزود: برگزاری انتخابات سالم یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در آن آحاد مردم نسبت به اجرا، نظارت و انتخاب آزادانه اقدام می کنند.

وی بیان کرد: مجریان انتخابات باید با رعایت اصل امانت داری، تمام سعی و تلاش خود را در صیانت از آرای مردم به کار بگیرند و در تمام مراحل برگزاری انتخابات، خداوند را به عنوان مهمترین و بزرگترین ناظر بر اعمال خود بدانند.

معرفی اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان پیشوا

در این جلسه همزمان با آغاز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اعضای اصلی و علی البدل هیئتهای اجرایی در شهرستان پیشوا انتخاب شدند.

محمود ترابی، سیدمرتضی طباطبایی، ابوالقاسم حقیقی، علی اکبر کبلانی، عباس مهاجر، محمد طاهری، سیدحسن طباطبایی، فرزان جنیدی و حسن اصلانی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شهرستان پیشوا انتخاب شدند.

همچنین مصطفی رحیمی، امیر فلاح، حجت الاسلام اداوی، آیت کریمی و احمد استادی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان پیشوا انتخاب شدند.

فرمانداری پیشوا به عنوان حوزه فرعی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا محسوب می شود.

شهرستانهای ورامین و پیشوا یک نماینده در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.